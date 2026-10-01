Argentina recibirá a Bahamas y Canadá en Zárate

Será por la 5ª Ventana de Clasificatorios FIBA. Los partidos se jugarán el jueves 26 de noviembre y domingo 29 del mismo mes.

La Confederación Argentina de Básquet informa que los partidos correspondientes a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA Rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027 se disputarán en el Espacio DAM de la Ciudad de Zárate.

De esta manera, Argentina enfrentará el jueves 26 de noviembre a Bahamas y el domingo 29 del mismo mes a Canadá en dos partidos trascendentales por la clasificación al certamen mundialista.

La decisión responde a motivos estrictamente logísticos en pos de optimizar la puesta a punto del plantel los días previos, así como también sus arribos y partidas del país. El Espacio DAM fue recientemente el escenario de la consagración del seleccionado mayor femenino en le Clasificatorio FIBA para la AmeriCup femenina 2027, vibrando durante una semana con gran acompañamiento del público.

El seleccionado nacional llega a estos compromisos con un récord de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2, pero con mejor diferencia de puntos en el partido entre sí). Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) completan el Grupo F. Los tres mejor ubicados de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2027.

En las próximas semanas se informará la venta de entradas, a realizarse exclusivamente por Básquet ID (www.basquet.id).