Argentina se despidió de la Copa Davis

El equipo argentino perdió 2-1 ante Alemania y no pudo avanzar en Bologna, Italia, a las semifinales del certamen.

El equipo argentino de Copa Davis perdió con Alemania por 2-1 en la serie de cuartos de final que disputaron este jueves, en el estadio SuperTennis de Bologna, Italia.

El único punto argentino fue sumado por el platense Tomás Etcheverry (60°) mientras que Francisco Cerúndolo (21°) perdió el singles 1 y la dupla compuesta por Horacio Zeballos (5° en dobles) y Andrés Molteni (25° por parejas) cayó en el punto decisivo.

En primer lugar, Etcheverry se impuso en dos sets y en tiebreak a Jan-Lennard Struff (84º) por 7-6 y 7-6.

A segundo turno, Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev (3º) con quien cayó por 6-4 y 7-6 (3).

De esa manera, la serie se igualó 1-1, por lo que tuvo que jugarse el dobles, en donde el conjunto germano, integrado por Kevin Krawietz y Tim Puetz, le ganaron a Zeballos-Molteni por 4-6, 6-4 y 7-6 (10).

Así, el seleccionado alemán, comandado por Alexander Zverev jugará las semifinales de la Davis ante España, que viene de eliminar a República Checa con un sorpresivo 2-1, a pesar de la ausencia de Carlos Alcaraz (1°) por lesión.