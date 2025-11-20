El certamen binacional para deportistas con discapacidad tuvo su puntapié inicial este jueves en Punta Arenas y Chubut sumó un total de 29 medallas, siendo 19 de oro.

Inicio "dorado" para Chubut en los Juegos Para Araucanía 2025

Este jueves se desarrolló en la localidad chilena de Punta Arenas, región de Magallanes, la primera jornada de la quinta edición de los Juegos Binacionales Para Araucanía, destinados a deportistas con discapacidad y que se extenderán hasta el viernes por la tarde.

El certamen tuvo su comienzo desde las primeras horas de la mañana, tanto en la pista del Estadio Fiscal de Punta Arenas, como en la piscina fiscal de la localidad, con la participación de más de 500 deportistas de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y de las regiones de Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Vale recordar que, debido a la demora en el arribo de algunas delegaciones por el temporal de viento que azotó a gran parte de la Patagonia, la actividad no pudo iniciar el miércoles como estaba previsto y sí lo hizo el jueves, por lo que se tuvo que reprogramar toda la competencia, la cual se disputará en dos jornadas, en doble turno, finalizando el viernes por la tarde.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto a los gerentes del ente, Mariano Ferro (general), Darío Figueroa (deportivo) y Agustín Landau (Relaciones Institucionales), acompañaron a los deportistas chubutenses a lo largo de toda la jornada.

En este primer día de pruebas, Chubut tuvo un excelente inicio, destacándose en ambas disciplinas y con una cosecha de medallas muy importante. En total fueron preseas 29 preseas sumando ambas disciplinas (19 oros, 7 plata y 3 bronces).

Este viernes habrá nuevamente jornada doble, con actividad durante mañana y tarde, tras lo cual se coronará el nuevo campeón del evento. Después de la gran actuación del miércoles, Chubut espera con grandes expectativas el cierre del evento, buscando llegar una vez más al podio en el medallero general.

Se prevé que a las 20 se realice la ceremonia de clausura con la posterior entrega de premios.

A continuación, se repasan todas las medallas chubutenses del primer día de competencias:

Natación: 18 medallas (15 oros, 2 plata y 1 bronce)

Oro: Melisa Gutiérrez – 50 m Espalda.

Oro: Claudia Momberg – 50 m Espalda.

Oro: Valentina Osaran – 50 m Espalda.

Oro: Melisa Gutiérrez – 200 m Libre.

Oro: Yamila Ruminahuel – 50 m Libre.

Oro: Valentina Osaran – 100 m Pecho.

Oro: Daher Alarcón – 25 m Pecho.

Oro: Joel Ullua Durán – 50 m Espalda.

Oro: Tobías Mario – 200 m Libre

Oro: Dan Pastran – 200 m Libre.

Oro: Joel Ullua Durán – 100 m Mariposa.

Oro: Daher Alarcón – 100 m Mariposa.

Oro: Joel Ullua Durán – 100 m Pecho.

Oro: Daher Alarcón – 100 m Pecho.

Oro: Osaran, Alarcón, Momberg, Ulloa – Posta Mixta.

Plata: Claudia Momberg – 200 m Libre.

Plata: Rocío Ceballos – 50 m Espalda.

Bronce: Dan Pastran – 50 m Espalda.

Atletismo: 11 medallas (4 oros, 5 plata y 2 bronces)

Oro: Rodrigo Rosales en 5000 y 1500 mts.

Oro: Agustín Pérez Chela 400 mts.

Oro: Macarena Gajardo en 1500 mts.

Plata: Liliana Méndez en lanzamiento de la bala.

Plata: Yanina Mena lanzamiento de la bala.

Plata: Alexis Walker en lanzamiento de la bala.

Plata: Solange Quijada en lanzamiento de la bala.

Plata: Mora Williams en lanzamiento de la bala.

Bronce: Rocco López en salto en largo.

Bronce: Andaluz Puca en lanzamiento de la bala.

DSC_5139 Foto: Prensa Chubut.