Gimnasia ganó en Junín y ahora tiene récord positivo

Se impuso 79-64 ante Argentino y de ese modo sumó su cuarto éxito seguido en la Liga Nacional de Básquet. Emiliano Toretta fue el goleador del partido con 24 puntos.

Con un brillante Emiliano Toretta, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este jueves a Argentino de Junín por 79-64 y de ese modo sumó su cuarta victoria seguida en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Fortín de las Morochas, fue arbitrado por Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Pablo Leyton, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 11-18, 27-35 y 49-58, todos para el elenco sureño.

En un partido donde ganó todos los cuartos, Gimnasia se llevó otro gran triunfo que le permite ahora tener récord positivo de 6 victorias y 5 derrotas.

De la mano de un gran Toretta, muy bien acompañado por Martiniano Dato, el equipo dirigido por Pablo Favarel, se fue de Junín con otra importante victoria que le permite seguir escalando en la tabla.

En Gimnasia, que otra vez no contó con Federico Grun, se destacó el base Toretta, quien fue el goleador del partido con 24 puntos, haciéndole honor al número de su edad.

El santafesino, que tuvo 6-10 en triples, completó su planilla con 6 rebotes, 3 asistencias y un recupero.

Además, Dato lo siguió con 13 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias y un recupero, mientras que el pivote Bryan Carabali, volvió a hacer valer sus 2,15 metros, aportando 3 tapas, con también 5 tantos y 5 rebotes.

En el “Turco” de Junín, que tuvo el reestreno de Adrián Capelli como su DT, se destacaron Martín Trelles (17 puntos y 3 recuperos) y Dana Tate (16 y 7 rebotes).

Luego de este partido, Gimnasia, que sigue subiendo en la tabla, se trasladará hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para visitar el sábado -desde las 11:30- al líder Ferro Carril Oeste. Ese partido, que se jugará en el estadio “Héctor Etchart de Caballito”, será televisado por la señal de TyC Sports.

Síntesis

Argentino 64 / Gimnasia 79

Argentino (11+16+22+15): Jeremías Sandrini 9, Martín Trelles 17, Dylan Smith 8, Dana Tate Jr. 16 y Joao De Moraes Demetrio 9 (fi); Augusto Bruera 5, Xavier Reyes 0, Ramiro Frontera 0, Aaron Pablo 0 y Juan Arias 0. DT: Adrián Capelli.

Gimnasia (18+17+23+21): Emiliano Toretta 24, Alahjan Banks 4, Mauro Cosolito 6, Anyelo Cisneros 6 y Bryan Caraballí 5 (fi); Martiniano Dato 13, Carlos Rivero 5, Marcos Chacón 8, Juan Cárdenas 8, José Copesky 0 y Natalio Santacroce 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 11-18, 27-35 y 49-58.

Arbitros: Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Pablo Leyton.

Estadio: Fortín de las Morochas (Junín).