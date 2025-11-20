El seleccionado chubutense de ciclismo recibió materiales

Le servirán al equipo, que está a cargo de Junior Mansilla, para los Juegos de la Araucanía, que se realizarán del 6 al 12 de diciembre en La Pampa.

El equipo de ciclismo de la provincia del Chubut Damas y Caballeros, que está a cargo de Junior Mansilla, recibió este jueves por parte de Chubut Deportes materiales importantes de cara a la XXXII edición de los Juegos de la Araucanía, que se realizarán del 6 al 12 de diciembre, en la provincia de La Pampa.

El entrenador de Chubut expresó estar "muy agradecido con Chubut Deportes por la compra de nuevo material para afrontar los Juegos de la Araucanía".

"Hacía bastante tiempo que estábamos necesitando renovación de material, este año se adquirieron dos bicicletas nuevas, hacía falta esa renovación y por suerte se pudieron conseguir. La compra de una rueda tapada también muy importante para las pruebas de contrarreloj individual y por equipos, además la compra de cubiertas, cámaras, cadenas, repuestos, todos materiales que a la hora de correr ayudan a que las bicicletas anden más rápido", agregó.

Mansilla sostuvo que "en los Juegos de la Araucanía se corre durante cuatro días, es una prueba muy intensa, y muchas veces nos ha pasado de sufrir algún accidente y no tener para reparar la bici en el momento, así que este año vamos con todo lo necesario para poder afrontar la competencia de la mejor manera".