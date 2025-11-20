El Patagonico
El Patagónico
Chubut Deportes colabora con la preparación de "Sole" Matthysse

La campeona del mundo, recibió por parte del ente provincial suplementos y vitaminas para su preparación, de cara a una pelea en Dubai.

La actual campeona del mundo en la categoría superpluma, Soledad Edith Matthysse, recibió por parte de Chubut Deportes suplementos y vitaminas para su preparación, de cara a un nuevo combate que tendrá próximamente.

"Me estoy preparando para una nueva pelea que voy a tener ahora el 12 de diciembre en Dubai (Emiratos Arabes Unidos) contra una campeona olímpica amateur y campeona AMB, voy por ese cinturón en la categoría hasta 61kg, así que estoy entrenando muy duro para ese nuevo desafío en mi carrera", expresó Soledad.

"La Itaka" sostuvo que "gracias a la gente de Chubut Deportes que me pudo dar las vitaminas para poder terminar mi preparación y poder estar bien suplementada para esta pelea. Siempre me brindan su acompañamiento y les agradezco de todo corazón. Allá iremos a representar a Trelew, la provincia del Chubut y a toda la Argentina como siempre", sentenció.

