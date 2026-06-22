MyL se coronó campeón invicto del Argentino C20 Sur de futsal

El equipo comodorense derrotó 4-3 a La Reserva de Caleta Olivia y conquistó el título en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo. El tercer puesto fue para Andes Talleres de Mendoza.

MyL Futsal de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo a La Reserva de Caleta Olivia por 4-3 y de ese modo, se consagró campeón invicto del Torneo Argentino de Clubes C-20 Sur que llegó a su fin en la ciudad.

Los goles del flamante ganador del certamen, los marcaron Santino Tula -elegido el mejor jugador de la final-, en dos ocasiones, Joaquín Tula y Valentino López. Los goles del elenco santacruceño los anotaron Tiago Vega y Bautista Rivas, en dos oportunidades.

Por su parte, y por el partido del tercer puesto, fue victoria y por goleada de Andes Talleres de Mendoza ante Casa Magallanes de Ushuaia por 10-1.

El conjunto mendocino se impuso con cinco tantos de Leandro Echave -goleador del torneo con 11-, dos de Felipe Gudiño, mientras que los restantes los anotaron Martín Pérez y Martín Matiazzo. El gol del honor de los fueguinos fue obra de Maximiliano Gerez.

De esa manera, llegó a su fin el torneo que contó con la organización de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS) y el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

El torneo se desarrolló tanto en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón como asó también en el Huergo, escenario donde se jugaron, además partidos de la fase de grupos, las instancias decisivas del certamen.

El intendente municipal, Othar Macharashvili, junto al director general de Deportes, Martín Gurisich, acompañaron la jornada y destacaron el enorme despliegue organizativo, la convocatoria del público y el excelente nivel deportivo que posiciona a Comodoro en lo más alto de la escena nacional.

Al respecto, el mandatario local, se mostró sumamente emocionado por el logro y el acompañamiento de la comunidad y sostuvo que “sinceramente, estamos muy pero muy contentos. Hemos tenido un torneo toda esta semana con más de 45.000 espectadores en todas las canchas, además de lograr traer el título del C20, que el año pasado se nos había hecho esquivo tras salir cuartos".

En ese sentido, el intendente remarcó el valor del trabajo previo y el arraigo cultural de la disciplina en la ciudad, al expresar que "este año, con una muy buena preparación y una linda final, pudimos lograrlo. Esto muestra que el futsal en Comodoro, es uno de los deportes que tienen mucho más arraigo. Además, coincidió con un fin de semana donde tuvimos dos torneos nacionales en simultáneo: la Liga Nacional de Básquet y el Futsal C20. Así que estamos muy pero muy contentos".

Por su parte, el director general de Deportes, Martín Gurisich, valoró el impacto de albergar una competencia de semejante magnitud y el nivel competitivo del sur del país. "Es otro evento más del fútbol de salón en Comodoro, posicionándose como uno de los deportes más fuertes de nuestra ciudad. Tuvimos una semifinal adelantada con Mendoza en la cual Comodoro anduvo muy bien y luego la gran final con Caleta Olivia. El título, sea para quien sea, quedaba acá en el sur, quedaba en casa".

Finalmente, Gurisich hizo hincapié en el crecimiento sostenido de la disciplina y los próximos desafíos institucionales y deportivos, al mencionar que “el fútbol de salón viene muy bien posicionado hace tiempo y cada vez viene apuntando más alto. Ya se apunta a nivel sudamericano. Realmente sentimos mucha alegría; paso a paso, pero vamos muy bien".

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Panorama

DOMINGO 21

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

3º puesto

- Casa Magallanes (Ushuaia) 1 (Maximiliano Gerez) / Andes Talleres (Mendoza) 10 (Felipe Gudiño 2, Leandro Echave 5, Martín Pérez, Martín Matiazzo y Tiago Prieto).

1º puesto

- MyL Futsal (Comodoro Rivadavia) 4 (Santino Tula 2, Joaquín Tula y Valentino López) / La Reserva (Caleta Olivia) 3 (Tiago Vega y Bautista Rivas 2).

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Cuadro de Honor

Equipo más correcto: Don Bosco Futsal (Mendoza).

Valla menos vencida: ACRB (Caleta Olivia).

Mejor jugador de la final: Santino Tula (MyL).

Goleador: Leandro Echave (Andes Talleres, 11 tantos).

Posiciones finales

1º MyL Futsal

2º La Reserva

3º Andes Talleres

4º Casa Magallanes

Foto: Prensa Comodoro Deportes