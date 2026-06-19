El Apertura de futsal promocional tendrá acción solo este sábado

Será en el Gimnasio municipal Nº 2 a partir de las 16. Dentro de la programación, quedarán definidos tres nuevos campeones.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará este sábado a partir de las 16 en el Gimnasio municipal Nº 2, con la disputa del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, se estarán jugando tres finales revancha, dos semifinales revancha, dos de ida, como así también un partido de la 14ª fecha de la denominación C-17.

En ese contexto, la actividad arrancará con el partido entre Los Matadores y Casino CR por una de las “semis” revancha de la C-13 2013-14.

En total serán ocho los partidos que se jugarán este sábado en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón y en donde se conocerán los campeones en la C-11 2016, C-09 2017 y C-11 2015.

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Programa