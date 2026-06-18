Futsal: Cinco comodorenses en octavos del Nacional C20

MyL, Cepatacal y El Lobito clasificaron como primeros, mientras que CIPA e Inter fueron segundos en sus zonas. Desde las 15 continúa la acción este jueves en Comodoro Rivadavia.

El Nacional de Clubes C20 Sur en Comodoro de fútbol de salón jugó de lunes a miércoles sus tres fechas de fase de grupos y ya están los equipos clasificados a los octavos de final, que se juegan este juves en dos gimnasios en simultaneo, desde las 15.

El evento es organizado por la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, con la fiscalización de CAFS y el apoyo de Ente Comodoro Deportes, con Club Ingeniero Huergo y Gimnasio municipal Nº2 como escenarios de competencia para 24 equipos, especialmente de la región patagónica y la visita de varios elencos mendocinos.

Entre los comodorenses, los mejores clasificados fueron MyL y El Lobito, primeros en la Zona B y F respectivamente. En Club Huergo, MyL ganó en el debut ante Alianza Guaymallén, cayó ante Casa Magallanes pero en la tercera fecha goleó a su compatriota Halcones, uno de los comodorenses finalmente eliminados del certamen.

También en Kilómetro 3, El Lobito también tuvo un buen arranque, con triunfos ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Gorta de Trelew, y fue primero de grupo pese a caer en el tercer día ante El Clásico de Pico Truncado. Inter, tras un mal arranque, ganó los otros dos partidos y logró pasar como escolta.

En tanto, en el Gimnasio municipal Nº2, Cepatacal clasificó como primero de la Zona C, con dos victorias y un empate, en tanto que CIPA ganó sus primeros juegos ante La 2001 (San Julián) y Cañadón Seco, pero fue escolta tras caer ante Don Bosco de Mendoza.

En octavos, un candidato fuerte es Andes Talleres, que tendrá duelo mendocino justamente ante Don Bosco, mientras que el mejor de la clasificación general fue ACBR de Caleta Olivia, que se medirá ante Alianza Guaymallén. Los comodorenses cierran la jornada en ambos gimnasios a las 19:00 y 21:00.

En Huergo, MyL se mide ante Lavalle (Mendoza) y hay choque comodorense entre El Lobito e Inter. En el Municipal Nº2, Cepatacal va ante Gimnasia (Mendoza) y CIPA buscará los cuartos ante los trelewenses de Deportivo Gorta.

Programa – Octavos de final

JUEVES 18

En el Club Ingeniero Huergo - Km 3

15:00 ACBR (Caleta Olivia) vs Alianza Guaymallén (Mza.)

17:00 La 2001 (San Julián) vs Casa Magallanes (Ushuaia)

19:00 MyL (Comodoro) vs Futsal Lavalle (Mza.)

21:00 El Lobito (Comodoro) vs Inter (Comodoro)

En el Gimnasio municipal Nº2 – Bº Pueyrredón

15:00 Andes Talleres (Mza.) vs Don Bosco (Mza.)

17:00 La Reserva (C. Olivia) vs Deportivo Amaral (San Rafael)

19:00 Cepatacal (Comodoro) vs Gimnasia y Esgrima (Mza.)

21:00 CIPA (Comodoro) vs Deportivo Gorta (Trelew)

Panorama de la última fecha

MIERCOLES 17

Grupo “A”

- Futsal Cañadón Seco 0 / La 2001 Futsal 7.

- Don Bosco Futsal 4 / CIPA 1.

Grupo “B”

- Casa Magallanes 7 / Alianza Guaymallén 0.

- Halcones Futsal 1 / MyL Futsal 9.

Grupo “C”

- Deportivo Amaral 4 / Futsal Lavalle 1.

- Deportivo Tigre 0 / Cepatacal 2.

Grupo “D”

- Juan Manuel de Rosas 0 / ACBR Futsal 7.

- Deportivo Desiré 2 / Inter 3.

Grupo “E”

- La Kapilla 2 / Andes Talleres 4.

- La Reserva 5 / Camioneros Patagónicos 3.

Grupo “F”

- Deportivo Gorta 2 / Gimnasia y Esgrima 4.

- El Clásico FC 0 / El Lobito Futsal 5.