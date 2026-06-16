Empataron 4-4 por el primer juego de la definición del torneo que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón. En otras dos finales de ida, ganaron La Súper y El Lobito Futsal.

Comodoro FC y La Súper igualaron en la final de ida del Apertura de la C-11 2015

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el fin de semana con la definición del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la actividad se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón -sábado y domingo-, como así también en 1 de Aristóbulo del Valle y Viamonte, que tuvo acción el día lunes.

En la final de ida de la denominación C-11 2015, Comodoro FC y La Súper Económica no se sacaron ventajas ya que terminaron igualados en cuatro goles.

Milo Andretta -dos- y su hermano Alfie en una ocasión, más otro dos de Lorenzo Altamirano que marcó dos veces, anotaron los goles del equipo “azulgrana”.

Mientras que los tantos de La Súper fueron obra de Giovanni Arjona, Giovanni Gómez, Francis De Vadillo y Constantino Mendes, informó la APFS.

En esta misma categoría se jugó el partido por el tercer puesto, con victoria de Lanús Infantil sobre El Lobito Infantil por 4-3.

También se jugó la final de ida en la C-11 2016, en donde La Súper Económica superó por 2-0 a El Lobito Infantil, con tantos de Kenai Gómez y Emanuel Vargas.

Por su parte, El Lobito Futsal, con tres goles de Santino Care, se impuso por 3-2 ante Lanús, que marcó a través de Giovanni Meza y Valentino Quesada. Este partido correspondió a la final de ida de la C-09 2017.

El fin de semana largo también comprendió partidos de cuartos de final de la C-13, donde ya se jugaron las semifinales de ida, se disputaron las “semis” de la C-15 y algunos encuentros de la fase regular de la C-17, es decir la categoría más grande que participa en el presente torneo.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

Semifinal revancha

- Lanús Infantil 2 (Tomás Serón 2) / Comodoro FC 4 (Milo Andretta-Lorenzo Altamirano 2-Thiago Piñeiro).

- La Súper Económica 3 (Juan Cruz Arévalo-Constantino Mendes – Uriel Castillo) / El Lobito Infantil 2 (Benicio Pucheta-Gonzalo Alaniz).

3º Puesto

- Lanús infantil 4 (Angel Oyarzo-Tomás Serón 2-Lorenzo Rodríguez) / El Lobito Infantil 3 (Gonzalo Alaniz 2-Benjamín Vargas).

Final ida

- Comodoro FC 4 (Alfie Andretta-Milo Andretta 2-Lorenzo Altamirano 2) / La Súper Económica 4 (Giovanni Arjona-Giovanni Gómez-Francis De Vadillo-Constantino Mendes).

DENOMINACION C-11 2016

Semifinal revancha

- El Lobito Infantil 5 (Tahiel Huanchullán-Caleb Canales-Benjamín Vargas 3) / Lanús 0.

- La Súper Económica 2 (Constantino Mendes-Emanuel Vargas) / Halcones Dorados FC 1 (Joel Reinoso).

3º Puesto

- Lanús 2 (Juan Mansilla-Bautista Guinao) / Halcones Dorados FC 4 (Gian González-Matteo Morales-Joel Reinoso 2).

Final ida

- El Lobito Infantil 0 / La Súper Económica 2 (Kenai Gómez- Emanuel Vargas).

DENOMINACION C-09 2017

Semifinal revancha

- Lanús 4 (Tadeo Domínguez 2-Valentino Quesada-Thiago Leal) / PM FC Azul 0.

- El Lobito Futsal 1 (Darián Lavín). Alargue: 2 (Lionel Barrionuevo- Nicolás Ojeda) / JM Futsal 1 (Luca Yáñez). Alargue: 0.

3°puesto

- PM FC Azul 3 (León Villafañe-Valentino Acosta-Facundo Carro) / JM Futsal 1 (Lautaro Milán).

Final ida

- El Lobito Futsal 3 (Santino Care 3) / Lanús 2 (Giovanni Meza- Valentino Quesada).

DENOMINACION C-13

4tos. de final

- Saavedra Futsal 0 / Casino CR 6 (Juan Cruz Carrizo 3-Rodrigo Manjón–Benjamín Rodríguez-Mateo Ferreyra).

- Parma Futsal 2 (Lautaro Herrera-Thiago Llaguel) / La Cigarra 3 ( (Jeremías Soto 2-Lucca Andrade).

- Los Matadores 7 (Bautista Romero 2-Franco Wynbergh 3-Joaquín Hidalgo 2) / Halcones Dorados FC 0.

- Lanús Infantil “A” 8 (Lían Cárcamo-Lisandro Hernández 2-Lautaro Oyarzo-Ciro Pérez 4) / inter 1 (Renzo Castellano).

Semifinales

- Lanús Infantil “A” (1º) vs La Cigarra (4º).

- Los Matadores (2º) vs Casino CR (3º).

Semifinales ida

- Casino CR 1 (Mateo Ferreyra) / Los Matadores 7 (Máximo Martínez 2- Ignacio Navarro 5).

-La Cigarra 1 (Jeremías Soto) / Lanús Infantil “A” 11 (Bautista Llancabure 2-Lían Cárcamo-Lisandro Hernández-Thiago Chaile 2- Máximo Vera-Lautaro Oyarzo 2-Jeremías Pérez 2).

DENOMINACIÓN C-15

8vos. de final

- Los Matadores Azul 3 (Thiago Pereyra 3). Alargue: 4 (Matías Barrionuevo-Enzo Cabello-Thiago Lllanquín-Thiago Pereyra) / Saavedra Futsal 3 (Lautaro Mercado-Bastián Yáñez-Ciro Krüger). Alargue: 0.

- Lanús Infantil 5 (Tiziano Hernández 2-Giovanni Guinao -Dante Latorre 2) / Juanes Motos Futsal 0.

- La Súper Económica 2 (Bastián Chaile-Diego Grance). Alargue:

1 (Bastián Chaile). Penales: 3 (Stefano Iglesias-Thiago Muñoz - Gonzalo Godoy) / MyL Futsal 2 (Thiago Pinto-Martín Alarcón). Alargue: 1 (Mateo Leonidas Soto). Penales: 2 (Martín Alarcón -Mateo Leonidas Soto).

4tos. de final

- CyS Futsal (A) vs Los Matadores Rojo (B) 1.

- Los Titanes FC (C) vs La Súper Económica (D) 4.

- 70/30 (E) vs Malvinas Club (F) 2.

- Lanús Infantil (G) vs Los Matadores Azul (H) 3.

4tos. de final

- 70/30 2 (Ian Asencio-Carlos Colivoro) / Malvinas Club 1 (Mateo Millalipe).

- Lanús Infantil 2 (Ian Barría-Dante Latorre) / Los Matadores Azul 3 (Thiago Llanquín 3).

- Los Titanes FC 4 (Bruno Salvo 2-Mateo Vera-Martín Tapia) / La Súper Económica 2 (Bastián Chaile-Diego Grance).

- CyS Futsal 1 (Thiago Cancino). Alargue: 1 (Matías Navarro) / Los Matadores Rojo 1 (Otoniel Sánchez). Alargue: 0.

SEMIFINALES

- CyS Futsal (1º) vs La Súper Económica (4º).

- 70/30 (2º) vs Los Matadores Azul (3º).

DENOMINACION C-17

13ª fecha

- El Lobito Futsal 1 (Dylan Fimiani) / La Súper Económica 2 (Brian Benítez 2).

- Alma Gaucha 2 (León Remolcoy 2) / Deportivo DM Blanco 0.

- Guardianes JL 3 (Wilson Vega-Brandon Schneider 2) / Inter 3 (Alexander López 2-Tomás Tebes).

- CIPA 6 (Bruno Barros 2-Jeremías Mansilla-Tomás Muñoz-Román Rivera 2) / Deportivo DM Negro 1 (Alexis Zambrano).

- MyL Futsal 2 (León Pinda-Juan Ignacio Melián) / Los Titanes FC 1 (Miguel Loncón).

- 707 Futsal 2 (Thiago Morán 2) / 70/30 1 (Kevin Chávez).

- Lanús 6 (Lautaro Molina 2-Santino Pacheco-Enzo Troiano-Lautaro Toro-Thiago Villalba) / Juan XXIII 1 (Benjamín Alaniz).

14ª fecha

- Alma Gaucha 1 (Ezequiel Saldivia) / Amigos del Poli 7 (Matías Mercado 3-Luciano Santander 2-Santiago Angulo-Leandro Ibáñez).

Foto: Comodoro Fútbol Club