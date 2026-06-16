El certamen se juega en el Club Huergo y en el gimnasio municipal Nº 2. En la primera fecha de la fase de grupos ganaron cinco de los siete clubes que representan a la ciudad.

En Comodoro inició el Nacional de Clubes C-20 Sur de Futsal

Este lunes en dos escenarios de juego dio comienzo en Comodoro Rivadavia, el Torneo Nacional de Clubes C-20 de fútbol de salón, que se extenderá hasta el domingo 21.

El certamen, que organiza la Comisión Futsal Principal, se desarrolla en instalaciones del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3 y en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Los representantes que tiene la ciudad en este certamen son: Inter, Halcones Futsal, MyL Futsal, El Lobito Futsal, Cepatacal, Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA) y Camioneros Patagónicos.

En total son 24 los clubes que toman parte de este certamen, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadaiva y fiscaliza la Confederación Argentina (CAFS).

En la primera fecha, de los siete representantes que tiene la ciudad el torneo, solo a dos no le fue bien, mientras que se produjeron cinco triunfos.

En ese contexto, por el Grupo “A”, Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA) derrotó 4-1 a La 2001 de Puerto San Julián.

Por su parte, en el “B”, MyL Futsal superó 5-3 a Alianza Guaymallén de Mendoza, mientras que Halcones le ganó 4-2 a Casa Magallanes de Ushuaia (Tierra del Fuego).

Además, Cepatacal se impuso por 4-2 ante Deportivo Amaral de San Rafael (Mendoza), y El Lobito Futsal goleó 5-1 a Gimnasia y Esgrima, también de Mendoza.

Los únicos que no pudieron ganar en la jornada inicial fueron Inter, que perdió 4-0 ante ACBR de Caleta Olivia y Camioneros Patagónicos, que fue goleado 9-2 frente a Andes Talleres, de Mendoza.

Este martes, mientras tanto, en ambos escenarios de juego, se disputará la segunda fecha de la fase de grupos, dando comienzo la acción a partir de las 9:30.

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Panorama de la 1ª fecha

LUNES 15

Grupo “A”

- Don Bosco (Mendoza) 7 / Futsal Cañadón Seco 6.

- CIPA (Comodoro Rivadavia) 4 / La 2001 (Puerto San Julián) 1.

Grupo “B”

- MyL Futsal (C. Rivadavia) 5 / Alianza Guamallén (Mendoza) 3.

- Halcones Futsal (C. Rivadavia) 4 / Casa Magallanes (Ushuaia) 2.

Grupo “C”

- Deportivo Tigre (Río Grande) 7 / Futsal Lavalle (Mendoza) 1.

- Cepatacal 4 (C. Rivadavia) / Deportivo Amaral (San Rafael) 2.

Grupo “D”

- Deportivo Desiré (Puerto Deseado) 4 / Juan Manuel de Rosas (Trelew) 4.

- Inter (C. Rivadavia) 0 / ACBR Futsal (Caleta Olivia) 4.

Grupo “E”

- La Kapilla (Puerto Deseado) 1 / La Reserva (Caleta Olivia) 3.

- Andes Talleres (Mendoza) 9 / Camioneros Patagónicos (C. Rivadavia) 2.

Grupo “F

- El Clásico FC (Pico Truncado) 1 / Deportivo Gorta (Trelew) 3.

- El Lobito Futsal (C. Rivadavia) 5 / Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 1.

Foto: Carlos Traine / CAFS