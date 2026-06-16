En Comodoro inició el Nacional de Clubes C-20 Sur de Futsal

Este lunes en dos escenarios de juego dio comienzo en Comodoro Rivadavia, el Torneo Nacional de Clubes C-20 de fútbol de salón, que se extenderá hasta el domingo 21.
El certamen, que organiza la Comisión Futsal Principal, se desarrolla en instalaciones del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3 y en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.
Los representantes que tiene la ciudad en este certamen son: Inter, Halcones Futsal, MyL Futsal, El Lobito Futsal, Cepatacal, Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA) y Camioneros Patagónicos.
En total son 24 los clubes que toman parte de este certamen, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadaiva y fiscaliza la Confederación Argentina (CAFS).
En la primera fecha, de los siete representantes que tiene la ciudad el torneo, solo a dos no le fue bien, mientras que se produjeron cinco triunfos.
En ese contexto, por el Grupo “A”, Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA) derrotó 4-1 a La 2001 de Puerto San Julián.
Por su parte, en el “B”, MyL Futsal superó 5-3 a Alianza Guaymallén de Mendoza, mientras que Halcones le ganó 4-2 a Casa Magallanes de Ushuaia (Tierra del Fuego).
Además, Cepatacal se impuso por 4-2 ante Deportivo Amaral de San Rafael (Mendoza), y El Lobito Futsal goleó 5-1 a Gimnasia y Esgrima, también de Mendoza.
Los únicos que no pudieron ganar en la jornada inicial fueron Inter, que perdió 4-0 ante ACBR de Caleta Olivia y Camioneros Patagónicos, que fue goleado 9-2 frente a Andes Talleres, de Mendoza.
Este martes, mientras tanto, en ambos escenarios de juego, se disputará la segunda fecha de la fase de grupos, dando comienzo la acción a partir de las 9:30.
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Panorama de la 1ª fecha
LUNES 15
Grupo “A”
- Don Bosco (Mendoza) 7 / Futsal Cañadón Seco 6.
- CIPA (Comodoro Rivadavia) 4 / La 2001 (Puerto San Julián) 1.
Grupo “B”
- MyL Futsal (C. Rivadavia) 5 / Alianza Guamallén (Mendoza) 3.
- Halcones Futsal (C. Rivadavia) 4 / Casa Magallanes (Ushuaia) 2.
Grupo “C”
- Deportivo Tigre (Río Grande) 7 / Futsal Lavalle (Mendoza) 1.
- Cepatacal 4 (C. Rivadavia) / Deportivo Amaral (San Rafael) 2.
Grupo “D”
- Deportivo Desiré (Puerto Deseado) 4 / Juan Manuel de Rosas (Trelew) 4.
- Inter (C. Rivadavia) 0 / ACBR Futsal (Caleta Olivia) 4.
Grupo “E”
- La Kapilla (Puerto Deseado) 1 / La Reserva (Caleta Olivia) 3.
- Andes Talleres (Mendoza) 9 / Camioneros Patagónicos (C. Rivadavia) 2.
Grupo “F
- El Clásico FC (Pico Truncado) 1 / Deportivo Gorta (Trelew) 3.
- El Lobito Futsal (C. Rivadavia) 5 / Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 1.
Foto: Carlos Traine / CAFS