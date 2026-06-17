CIPA y MyL, ambos de Comodoro Rivadavia, ACBR de Caleta Olivia, Andes Talleres de Mendoza y Deportivo Gorta de Trelew volvieron a ganar tras jugarse la 2ª fecha.

El Nacional C-20 de Clubes de Futsal finaliza la fase de grupos

Este miércoles se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos del Argentino de Clubes C-20 de fútbol de salón que se disputa en Comodoro Rivadavia.

De los equipos de la ciudad que toman parte de este certamen, Cepatacal, Club Infantil Patagonia Argentina y MyL tienen un lugar en la próxima instancia.

Mientras que también están en octavos, Futsal Lavalle y Andes Talleres, ambos de Mendoza, y ACBR Futsal de Caleta Olivia.

En la segunda jornada disputada este martes, y por el Grupo “A”, CIPA goleó 5-1 a Futsal Cañadón Seco, mientras que por el “B”, Halcones Futsal cayó 6-4 con Alianza Guaymallén de Mendoza.

Por el Grupo “C”, mientras tanto, Cepatacal empató 4-4 con Futsal Lavalle, mientras que por el “D”, Inter logró su primer triunfo al derrotar 5-2 a Juan Manuel de Rosas de Trelew.

Mientras que en las últimas dos zonas hubo derrotas comodorenses. En la “E”, Camioneros Patagónicos cayó 4-3 ante La Kapilla de Puerto Deseado, mientras que El Lobito Futsal no pudo con Deportivo Gorta de Trelew, con quien perdió por 3-1.

Este miércoles mientras tanto se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos. En el Club Ingeniero Huergo, la acción arrancará a las 10 con el partido entre Juan Manuel de Rosas de Trelew y ACBR Futsal de Caleta Olivia.

Mientras que en el Gimnasio municipal Nº 2, la actividad arrancará a las 13 con el duelo entre Deportivo Amaral de San Rafael y Futsal Lavalle de Mendoza.

Cabe destacar que en la Zona “C”, el equipo de Deportivo Tigre de Río Grande se bajó de la competencia, por lo que sus rivales suman dos puntos.

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Panorama de la 2ª fecha

MARTES 16

Grupo “A”

- Don Bosco Futsal 0 / La 2001 Futsal 4.

- CIPA 5 / Futsal Cañadón Seco 1.

Grupo “B”

- Halcones Futsal 4 / Alianza Guamallén 6.

- MyL Futsal 3 / Casa Magallanes 2.

Grupo “C”

- Deportivo Tigre 0 / Deportivo Amaral 2.

- Cepatacal 4 / Futsal Lavalle 4.

Grupo “D”

- Deportivo Desiré 2 / ACBR Futsal 9.

- Inter 5 / Juan Manuel de Rosas 2.

Grupo “E”

- Andes Talleres 2 / La Reserva 1.

- La Kapilla 4 / Camioneros Patagónicos 3.

Grupo “F”

- El Clásico FC 3 / Gimnasia y Esgrima 6.

- El Lobito Futsal 1 / Deportivo Gorta 3.