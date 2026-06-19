Son los únicos equipos de Comodoro Rivadavia que siguen en competencia. MyL jugará este viernes en cuartos ante Deportivo Gorta de Trelew y El Lobito lo hará con Andes Talleres de Mendoza.

MyL y El Lobito Futsal están en 4tos. de final del Argentino de Clubes C20

Se jugaron este jueves en el Gimnasio municipal Nº 2 y Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia, los octavos de final del Torneo Argentino Masculino C-20 Sur de Clubes de fútbol de salón, donde los locales MyL y El Lobito accedieron a los cuartos.

En ese contexto, MyL goleó 8-1 a Futsal Lavalle de Mendoza y en cuartos se las verá con Deportivo Gorta de Trelew, que se impuso por 5-1 ante el local Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Por su parte, en un duelo entre equipos comodorenses, El Lobito derrotó 3-0 Inter, y en cuartos jugará ante Andes Talleres, que en choque entre mendocinos, goleó 5-0 a Don Bosco.

Mientras tanto, Alianza Guaymallén (16º) dio el golpe al dejar en el camino de ACBR Futsal de Caleta Olivia -el mejor de la fase de grupos- al ganarle por 5-4. Los mendocinos chocarán en cuartos ante La Reserva, también de Caleta, que derrotó 5-1 a Deportivo Amaral de San Rafael, Mendoza.

Además, Casa Magallanes de Ushuaia, quien es el defensor del título, le ganó en alargue a La 2001 Futsal de Puerto San Julián por 6-4, y en cuartos, su rival será Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que eliminó a Cepatacal de Comodoro, al vencerlo sobre el final por 3-2.

De esa manera, los cuartos de final, que se jugarán este viernes desde las 15 en el Club Ingeniero Huergo quedaron definidos así: Casa Magallanes-Gimnasia; Alianza Guaymallén-La Reserva; MyL-Deportivo Gorta y El Lobito-Andes Talleres.

Panorama – Octavos de final

JUEVES 18

En el Club Ingeniero Huergo - Km 3

- ACBR Futsal (Caleta Olivia) 4 / Alianza Guaymallén (Mendoza) 5.

- La 2001 Futsal (Puerto San Julián) 4 / Casa Magallanes (Ushuaia) 6.

- MyL 8 (Comodoro Rivadavia) / Futsal Lavalle (Mendoza) 1.

- El Lobito Futsal (C. Rivadavia) 3 / Inter (C. Rivadavia) 0.

En el Gimnasio municipal Nº2 – Bº Pueyrredón

- Andes Talleres (Mendoza) 5 / Don Bosco (Mendoza) 0.

- La Reserva (Caleta Olivia) 5 / Deportivo Amaral (San Rafael) 1.

- Cepatacal (C. Rivadavia) 2 / Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 3.

- CIPA (C. Rivadavia) 1 / Deportivo Gorta (Trelew) 5.

Programa – Cuartos de final

VIERNES 19

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- 15:00 Casa Magallanes vs Gimnasia y Esgrima.

- 17:00 Alianza Guaymallén vs La Reserva.

- 19:00 MyL vs Deportivo Gorta.

- 21:00 El Lobito Futsal vs Andes Talleres.