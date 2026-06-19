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MyL y El Lobito Futsal están en 4tos. de final del Argentino de Clubes C20

Son los únicos equipos de Comodoro Rivadavia que siguen en competencia. MyL jugará este viernes en cuartos ante Deportivo Gorta de Trelew y El Lobito lo hará con Andes Talleres de Mendoza.

Se jugaron este jueves en el Gimnasio municipal Nº 2 y Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia, los octavos de final del Torneo Argentino Masculino C-20 Sur de Clubes de fútbol de salón, donde los locales MyL y El Lobito accedieron a los cuartos.

En ese contexto, MyL goleó 8-1 a Futsal Lavalle de Mendoza y en cuartos se las verá con Deportivo Gorta de Trelew, que se impuso por 5-1 ante el local Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Por su parte, en un duelo entre equipos comodorenses, El Lobito derrotó 3-0 Inter, y en cuartos jugará ante Andes Talleres, que en choque entre mendocinos, goleó 5-0 a Don Bosco.

Mientras tanto, Alianza Guaymallén (16º) dio el golpe al dejar en el camino de ACBR Futsal de Caleta Olivia -el mejor de la fase de grupos- al ganarle por 5-4. Los mendocinos chocarán en cuartos ante La Reserva, también de Caleta, que derrotó 5-1 a Deportivo Amaral de San Rafael, Mendoza.

Además, Casa Magallanes de Ushuaia, quien es el defensor del título, le ganó en alargue a La 2001 Futsal de Puerto San Julián por 6-4, y en cuartos, su rival será Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que eliminó a Cepatacal de Comodoro, al vencerlo sobre el final por 3-2.

De esa manera, los cuartos de final, que se jugarán este viernes desde las 15 en el Club Ingeniero Huergo quedaron definidos así: Casa Magallanes-Gimnasia; Alianza Guaymallén-La Reserva; MyL-Deportivo Gorta y El Lobito-Andes Talleres.

Panorama – Octavos de final

JUEVES 18

En el Club Ingeniero Huergo - Km 3

- ACBR Futsal (Caleta Olivia) 4 / Alianza Guaymallén (Mendoza) 5.

- La 2001 Futsal (Puerto San Julián) 4 / Casa Magallanes (Ushuaia) 6.

- MyL 8 (Comodoro Rivadavia) / Futsal Lavalle (Mendoza) 1.

- El Lobito Futsal (C. Rivadavia) 3 / Inter (C. Rivadavia) 0.

En el Gimnasio municipal Nº2 – Bº Pueyrredón

- Andes Talleres (Mendoza) 5 / Don Bosco (Mendoza) 0.

- La Reserva (Caleta Olivia) 5 / Deportivo Amaral (San Rafael) 1.

- Cepatacal (C. Rivadavia) 2 / Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 3.

- CIPA (C. Rivadavia) 1 / Deportivo Gorta (Trelew) 5.

Programa – Cuartos de final

VIERNES 19

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- 15:00 Casa Magallanes vs Gimnasia y Esgrima.

- 17:00 Alianza Guaymallén vs La Reserva.

- 19:00 MyL vs Deportivo Gorta.

- 21:00 El Lobito Futsal vs Andes Talleres.

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