Comodorenses y caletenses irán este domingo por la gloria en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo. La final arranca a las 19.

MyL Futsal y La Reserva definen el título del Argentino C-20 Sur

Los equipos de MyL Futsal de Comodoro Rivadavia y La Reserva de Caleta Olivia definirán este domingo el Torneo Argentino de Clubes C-20 Sur.

En ese contexto, el partido que se jugará en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, dará comienzo a las 19, donde previamente se medirán por el tercer lugar, Casa Magallanes de Ushuaia y Andes Talleres de Mendoza.

Antes de la segunda semifinal, se realizó un emotivo minuto de silencio en memoria de Pablo Cárcamo, quien falleció este sábado. Cárcamo era el DT de la selección comodorense mayor de futsal, entrenador de Camioneros Patagónicos y además fue muticampeón con Flamengo.

En cuanto a las semifinales, MyL logró su pasaje para disputar la definición del título luego de ganarle por penales a Andes Talleres por 3-2, en un partido donde el arquero Santiago Bravo le contuvo el tercer disparo a Teodoro Martínez.

En el tiempo regular, los goles de MyL los convirtieron Joaquín Tula e Ivo Gallardo, mientras que los tantos de los mendocinos, fueron de Joaquín Galleguillo y Leonardo Chávez.

En los penales, para MyL marcaron Ciro Araneda, Alexis Rivas y Valentino López. Martín Matiazzo y Felipe Gudiño anotaron para Andes, mientras que el arquero Bravo contuvo el remate de Martínez.

Mientras tanto, el primer finalista del certamen fue La Reserva de Caleta Olivia que dio el golpe a sacar a Casa Magallanes de Ushuaia, quien era defensor del título C-20 Norte.

El conjunto santacruceño se impuso por 3-1, con dos de Matías Cárdenas y uno de León Barboza. El gol del elenco fueguino lo marcó Thiago Vázquez.

De esa manera, este domingo desde las 17 jugarán por el tercer puesto Casa Magallanes y Andes Talleres, y luego vendrá la gran final entre el local MyL y el conjunto caletense de La Reserva. Transmitirá la señal de DeporTV.

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Panorama – Semifinales

SABADO 20

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- Casa Magallanes 1 (Thiago Vázquez) / La Reserva 3 (Matías Cárdenas 2 y León Barboza).

- MyL Futsal 2 (3) (Joaquín Tula, Ivo Gallardo). Alargue: 0. Penales: 3 (Ciro Araneda, Alexis Rivas y Valentino López) / Andes Talleres 2 (2) (Joaquín Galleguillo y Leonardo Chávez) 2 (2). Alargue: 0. Penales: 2 (Martín Matiazzo y Felipe Gudiño).

Programa

SABADO 21

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

17:00 Casa Magallanes vs Andes Talleres (3º puesto).

19:00 MyL Futsal vs La Reserva (final).