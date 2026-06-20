Es el único equipo comodorense que jugará esa instancia del Argentino de Clubes C-20 Sur.

Tras derrotar a Gorta, de Trelew, MyL Futsal llegó a las semifinales

MyL Futsal se metió en las semifinales del torneo Argentino de Clubes C-20 Sur de fútbol de salón que se juega en Comodoro Rivadavia, al derrotar por 7-5 a Deportivo Gorta de Trelew. El dueño de casa se impuso con dos goles de Santino Tula, dos de Joaquín Tula, uno de Alexis Rivas, otro de Federico Cárcamo y uno más de Valentino López.

Los goles del conjunto del Valle chubutense los marcaron Dylan Paz y Sergio Zalesky, ambos en dos ocasiones, y Thiago González.

El rival de MyL será Andes Talleres, que le ganó en alargue y con marcador global 5-2 a El Lobito Futsal, el otro representante de la ciudad que se despidió del certamen.

Los tantos del elenco de Mendoza los marcaron Lisandro López, Sebastián Rangel, Joaquín Galleguillo y Chávez. Mientras que para El Lobito, anotaron Juan Cruz Barrientos y Santiago Valencia.

En el otro cruce, Casa Magallanes de Ushuaia le ganó 5-2 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Leonel Caruso, Valentino Avellaneda, Maximiliano Gerez -dos y Vargas macaron los goles del actual campeón de la categoría. Thiago Lázaro y Bruno Forquera convirtieron para los mendocinos.

En ese partido dos jugadores de Gimnasia terminaron afuera. Uno de ellos fue Juan Ignacio Mercado por un fuerte codazo a la altura del pecho que le aplicó Leandro Torres, que se fue de inmediato con tarjeta azul.

Más tarde y tras ser observado por personal médico, “Nacho” Mercado escribió en la red social de YouTube “estoy bien” acompañado por el emoji de un corazón, llevando de esa manera, tranquilidad a sus familiares, amistades y todos los que estaban observando el juego a través de la transmisión de la CAFS.

Y en el segundo tiempo, el que no pudo terminar el juego fue Lázaro -autor del primer gol mendocino- que se retiró del campo de juego con una lesión en el tobillo derecho, a raíz de un golpe del fueguino Thiago Arroyo, que le fue fuerte y abajo.

El “Maga” se las verá en la otra “semi” con La Reserva de Caleta Olivia, que le ganó 4-2 a Alianza Guaymallén de Mendoza.

Los goles del equipo santacruceño John Céspedes, León Barboza, Máximo Quintero y Lionel Lobo. Los tantos del cuadro mendocino los hicieron Santiago Olivieri y Luciano Chávez.

De esa manera, las semifinales de este sábado serán Casa Magallanes-La Reserva y MyL-Andes Talleres.

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Panorama – Cuartos de final

VIERNES 19

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- Casa Magallanes (Ushuaia) 5 (Leonel Caruso, Valentino Avellaneda, Maximiliano Gerez 2 y Vargas) / Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 2 (Thiago Lázaro y Bruno Forquera).

- Alianza Guaymallén (Mendoza) 2 (Santiago Olivieri y Luciano Chavez) / La Reserva (Caleta Olivia) 4 (John Céspedes, León Barboza, Máximo Quintero y Lionel Lobo).

- MyL Futsal (Comodoro Rivadavia) 7 (Alexis Rivas, Federico Cárcamo, Valentino López, Santino Tula 2, Joaquín Tula 2) / Deportivo Gorta (Trelew) (Dylan Paz 2, Sergio Zalesky 2 y Thiago González) 5.

- El Lobito Futsal (Comodoro Rivadavia) (Juan Cruz Barrientos, Santiago Valencia) 2 / Andes Talleres (Mendoza) 5 (Lisandro López, Sebastián Rangel, Joaquín Galleguillo, Chávez y Bonino).

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Programa – Semifinales

SABADO 20

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

19:00 Casa Magallanes vs La Reserva.

21:00 MyL Futsal vs Andes Talleres.

Foto: MyL Futsal Comodoro Rivadavia