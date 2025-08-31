Argentina va por el título de la AmeriCup 2025

El combinado nacional enfrenta a Brasil este domingo a las 21:10 en la definición del torneo que se disputa en Nicaragua.

La Selección Argentina masculina de básquet enfrenta este domingo a Brasil en la final de la AmeriCup 2025. El encuentro comienza a las 21:10 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua y se transmite en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni fue segundo en la zona C de la primera etapa con victorias ante el local Nicaragua 94 a 70 y Colombia 84 a 83 más una derrota entre medio frente a República Dominicana 84 a 83. En cuartos de final venció a Puerto Rico 82 a 77 en tiempo suplementario mientras que en semifinales se impuso a Canadá por un contundente 83 a 73.

Luego de la resonante victoria ante el combinado norteamericano, Prigioni destacó lo hecho por el equipo en el certamen: “Los chicos no dejan de sorprender, no dejan de crecer a medida que avanza el torneo. Muy contentos con la evolución del equipo, se ganaron la oportunidad de jugar la final”. Y agregó: “Lo que hemos aprendido en todo

este proceso es que ganar es difícil, es duro, requiere de mucha concentración, esfuerzo y control sobre los detalles. No damos nada por sentado, intentamos tener un plan, salir a jugar y a ejecutarlo. Los chicos lo están haciendo de maravilla y estamos muy orgullosos de este grupo desde el comienzo de la preparación”.

El combinado brasileño, por su parte, superó en cuartos de final a República Dominicana 94 a 82 y en las semifinales, a Estados Unidos 92 a 77. En la primera etapa fue parte del grupo A y se ubicó tercero con dos victorias -ante Uruguay 81 a 76 y Bahamas 84 a 66- y una caída -frente a los estadounidenses 90 a 78-.