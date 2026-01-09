Arquero de Deportivo Madryn en terapia tras sufrir un paro cardíaco

El arquero de Deportivo Madryn, Mauricio Nievas, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el entrenamiento matutino de este miércoles y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Isola, donde es monitoreado por el equipo médico.

El episodio ocurrió en el predio del club, cuando el guardameta de 27 años se descompensó en plena práctica. Fue asistido de inmediato por el personal médico, que aplicó maniobras de reanimación y utilizó un desfibrilador, lo que permitió que recuperara la conciencia antes de ser trasladado al centro de salud.

Según informó el médico del plantel, Gustavo Acuña, los estudios iniciales no arrojaron anomalías, aunque el estado del jugador continúa siendo reservado y su evolución es seguida de cerca.

Nievas es oriundo de Córdoba y forma parte de Deportivo Madryn desde 2019. Fue protagonista del ascenso a la Primera Nacional en 2021 y, tras un paso a préstamo por Germinal durante 2025, había regresado recientemente al club portuario. Actualmente integra el grupo de arqueros junto a Yair Bonnín, Matías Montero y Lucas Toffoletti.

Desde la institución destacaron la rápida intervención del personal médico y la importancia de contar con equipos de reanimación en los entrenamientos para atender este tipo de emergencias.