Arqueros de Petroquímica viajaron al Panamericano de Tiro con Arco

Se trata de Miguel Prat, Juan Carlos Rodríguez y Eugenio Vdovitchenko, que representan a la Selección Argentina en el Panamericano de 3D en Puerto Varas, Chile.

Los arqueros Miguel Prat, Juan Carlos “Chimy” Rodríguez y Eugenio Vdovitchenko, integrantes del Club Petroquímica de Comodoro Rivadavia, están viajando hacia Puerto Varas, Chile, para participar del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 3D, que se desarrollará del 13 al 19 de octubre. Este lunes, es el día de práctica no oficial de los arqueros.

Los tres deportistas fueron convocados para integrar la Selección Argentina, luego de destacarse durante toda la temporada en competencias nacionales organizadas por la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO).

La modalidad 3D se caracteriza por el tiro a siluetas tridimensionales de animales ubicadas en escenarios naturales, combinando técnica, precisión y capacidad de adaptación al entorno.

Miguel Prat y “Chimy” Rodríguez competirán en la categoría Tradicional Masculino, mientras que Eugenio Vdovitchenko lo hará en Barebow Masculino, representando al país frente a los mejores arqueros del continente.

EL ORGULLO POR REPRESENTAR AL PAIS

Rodríguez, llega a esta competencia luego de su destacada actuación en el Panamericano de Field realizado en Chiapas, México, donde obtuvo dos medallas de plata -una en la modalidad individual y otra por equipos-, logrando un resultado histórico para la arquería comodorense y nacional. Cabe destacar que tanto Rodríguez como Miguel Prat formaron parte de la Selección Argentina en aquella cita continental, dejando una gran imagen y consolidándose entre los referentes del país.

“Es un orgullo enorme representar a la Argentina y a nuestro club. Venimos trabajando duro durante todo el año y ahora llega el momento de dejar todo en la línea de tiro”, expresó Miguel Prat antes del viaje.

Desde el Club Petroquímica destacaron el compromiso y la dedicación de sus tres representantes, quienes llevarán los colores verde y blanco a lo más alto del continente. “Para la institución es un honor tener arqueros en la selección nacional; son un ejemplo para las nuevas generaciones del club”, señalaron desde la comisión de arquería.

El equipo argentino luego su etapa final de su preparación con entrenamientos intensivos y ajustes técnicos, ahora está rumbo a la competencia en Puerto Varas (Chile) donde arribarán en las próximas horas. Los arqueros de Petroquímica buscarán dejar su huella en esta importante cita internacional del tiro con arco.