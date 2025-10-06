Juan Carlos Rodríguez se trajo dos medallas de plata del Panamericano

El arquero comodorense, del Club Tiro con Arco Petroquímica, salió subcampeón en Tradicional Masculino y en Tradicional Mixto por equipos.

Organizado por la Confederación Panamericana de Tiro con Arco (World Archery Américas), en conjunto con World Archery México, se desarrolló el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Field 2025 en el Parque Ecoturístico Montetik de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En el cual Juan Carlos Rodríguez mostró gran regularidad y precisión a lo largo de toda la competencia. En la final individual de la categoría Tradicional Masculino, cayó ajustadamente frente al estadounidense Cody Hasson, tras una serie muy reñida que se definió en las últimas flechas.

A su vez, en Tradicional Mixto por equipos, hizo dupla con Carolina Escalada (Arqueros del Golfo Club Universitario Puerto Madryn) y, en una definición apasionante, perdieron 39 a 37 en la final contra Estados Unidos.

DESTACADA ACTUACION DE LOS ARQUEROS PATAGÓNICOS

El Panamericano Field (modalidad Campo) también contó con la participación de otros representantes de Comodoro Rivadavia que demostraron un excelente nivel técnico.

Miguel Prat, en la categoría Tradicional Masculino, logró una meritoria 5ª posición, destacándose por su consistencia en los recorridos de campo.

En la división WA Compuesto Masculino 50, Guillermo Bratovich también alcanzó el 5º puesto, confirmando su buen momento deportivo.

Ariel Rivas, entrenador y arquero del Club Petroquímica, finalizó en la 8ª posición, completando una sobresaliente actuación general del equipo comodorense.

Luego del gran desempeño en Chiapas, Juan Carlos “Chimy” Rodríguez y Miguel Prat ya se preparan para representar nuevamente a la Argentina en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 3D, que se llevará a cabo en Puerto Varas, Chile, del 13 al 19 de octubre.

Esta competencia marcará la continuidad de una temporada excepcional para los arqueros patagónicos, que siguen dejando en lo más alto el nombre de Comodoro Rivadavia y del Club Petroquímica, consolidando a la región como una de las más fuertes del país en el tiro con arco tradicional y de campo.

PRINCIPALES POSICIONES

TRADICIONAL MASCULINO

1) Cody Hasson (Estados Unidos)

2) Juan Carlos Rodríguez (Club Tiro con Arco Petroquímica)

3) Jorge Armando Arenas Almaraz (México)

4) Sergio De La Rocha (México)

5) Miguel Prat (Club Tiro con Arco Petroquímica)

6) Enrique Woge (México)

TRADICIONAL MIXTO POR EQUIPOS

1) Stephanie Correa y Cody Hasson (Estados Unidos)

2) Carolina Escalada y Juan Carlos Rodríguez (Argentina)

3) Claudia Hossfeld y Sergio De La Rocha (México)