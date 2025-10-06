El “Aurinegro” se impuso a Ferro 64-51, mientras que el “Verdolaga” perdió ante Hispano Americano 84-49 por una nueva fecha del Prefederal de básquet.

Náutico Rada Tilly ganó en Madryn y Petroquímica cayó en Río Gallegos

Con dos partidos, este domingo continuó el desarrollo de la fase regular de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet masculino.

En ese contexto, Náutico Rada Tilly, que venía de perder en Trelew ante el líder invicto Huracán, se recuperó en el estadio Mariano Riquelme al vencer a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 64-51.

En el “Aurinegro” se destacaron Gino Lorelli (18 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias), Tomás Musotto (12 tantos, 10 rebotes y 3 pases gol), Mirko Hadzic (12 unidades y 4 rebotes) y el pivote Diego Romero (8 puntos, 15 rebotes 4 asistencias y una tapa).

En los madrynenses, el mejor fue Joaquín González (14 tantos, 5 rebotes y una tapa), mientras que Emiliano Sombra marcó 11 unidades, tomó 5 rebotes, repartió 3 asistencias y metió 2 tapas.

Por su parte, en el gimnasio Tito Wilson de Río Gallegos, Petroquímica de Comodoro Rivadavia sufrió una dura derrota ante el local Hispano Americano por 84-49.

Damián Fernández lideró la ofensiva del equipo santacruceño con 22 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias y una tapa. Mientras que Agustín Acosta colaboró con 12 unidades.

Germán Azcurra , Lázaro Rivas y Mariano Megarejo, los tres con 7 tantos, fueron los más productivos en la formación del plantel de Kilómetro 8, que con esta derrota quedó en el último puesto de la Zona Sur.

……………..

Panorama

DOMINGO 5 – 7ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

- Ferrocarril Patagónico 51 / Náutico Rada Tilly 64.

En el gimnasio “Tito Wilson” - Río Gallegos

- Hispano Americano 84 / Petroquímica 49.