La Media Maratón New Balance está cerca de superar el millar de atletas

La 3ª edición tendrá en Comodoro Rivadavia la presencia Joaquín Arbe y Luján Urrutia, ambos defendores del título, además de otros grandes atletas elite.

La espera para la concreción de la 3ª Medio Maratón New Balance a realizarse este domingo en Comodoro Rivadavia entra en la recta final, con inscripciones aún abiertas y llegando a los mil registrados, entre ellos atletas destacados como Joaquín Arbe, Luján Urrutia, David Rodríguez, Rosana Calderero, Laureano Rosa, Eulalio Muñoz, y Thiago Velásquez.

El evento es organizado por New Balance Series con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes, con la distancia principal de 21K y las alternativas de 10K y 5K, con concentración, largada y llegada en la Costanera local céntrica.

Arbe defenderá por tercera vez el título en la New Balance 21K de Comodoro, viniendo de ser los mejores sudamericanos junto a David Rodríguez en la última Maratón de Buenos Aires, siendo sexto y séptimo respectivamente en la clasificación general.

La tandilense Luján Urrutia, mientras tanto, volverá a Comodoro para defender su título conseguido en 2024, también con una destacada actuación en los 42K bonaerenses.

Por su parte, el atleta de Mercedes, Laureano Rosa es campeón nacional en la distancia 21K ya que fue el mejor argentino en la Media Maratón de Buenos Aires, y apunta a dar pelea en Comodoro.

Otro de los grandes regresos será Eulalio “Coco” Muñoz, quien viene de ser el ganador de los últimos 10K en la New Balance Comodoro, pero ahora buscará ser competitivo en la distancia principal (21K) al igual que David Rodríguez. Además, el comodorense Thiago Velásquez también dará nuevamente el presente en la tercera edición de la Medio Maratón New Balance.

En las primeras dos ediciones el ganador de la clasificación general fue Joaquín Arbe (21K), mientras que en damas se impusieron Alejandra Carinao (2023) y Luján Urrutia (2024). En 10K el vigente bicampeón es Eulalio “Coco” Muñoz (2023 y 2024) mientras que Andrea Pariente (2023) y Claudia Arbe (2024) ganaron entre las mujeres.

RUNNING TEAMS CON DESCUENTO

Cabe destacar que las inscripciones se realizan únicamente online a través de la página oficial del evento. En cuanto a las inscripciones para Running Teams, es importante aclarar que los grupos de entrenamiento podrán solicitar un código, a través del cual obtendrán un beneficio del 10% de descuento sobre el valor del ticket.

El código se podrá solicitar a través del mail [email protected] detallando nombre de Running Team y cantidad de participantes. De igual manera existe un descuento para atletas con discapacidad.

Con la inscripción vendrá incluido el servicio de hidratación, como así también el kit del corredor que incluye la remera oficial del evento, número de identificación, chip (distancias competitivas), servicio de guardarropas y medalla.

Web: https://raceseries.newbalance.com.ar/2025/21k-comodoro-rivadavia-2025/