Se presentó la Corrida de Boca Juniors en Rada Tilly

En el Parador Patagonia de Rada Tilly, se presentó la 3ª Edición de la Corrida de Boca Juniors que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre. Con la presencia de Omar Alejandro Formoso, presidente de la Peña Comodoro es de Boca, acompañado por Fabricio Caviglia integrante de comisión directiva del Club Atlético Boca Juniors, la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, el secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico, Jorge Mérida, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, mientras por la parte privada y quienes actúan de sponsors en la prueba atlética estuvieron Solange Freile (Generis Laboratorios) y Verónica Cató (RE/MAX).

La tercera edición de la Corrida Club Atlético Boca Juniors se llevará a cabo por primera vez en Rada Tilly, evento que también cuenta con el apoyo del municipio de Comodoro Rivadavia.

Omar Formoso al respecto aseguró: “Emocionado, con esta idea que nació hace un par de años, ver chicos acá que decían que se les hacía difícil viajar a la corrida a Buenos Aires, y haber traído el evento a la Patagonia, mover el atletismo y la comunidad del runners es muy grato. Nos pone muy contentos que Rada Tilly nos abra las puertas, que Hernán nos esté acompañando, quien dijo desde el minuto uno que había que hacerlo”.

“Conseguimos el objetivo que nos propusimos como peña de lograr también tareas culturales, deportivas y sociales. Muy feliz con el acompañamiento, también de los sponsors, que se vea desde el lado de salud, es importante tenerlos. Hoy, es lindo que el club reconozca nuestra actividad y tener la presencia de atletas locales que nos acompañarán”, dijo Formoso.

Habrá una distancia integrativa no competitiva de 6K y una de 12 kilómetros donde se premiará a los tres primeros por categoría.

El dirigente nacional de Boca Fabricio Caviglia al respecto aseguró. “Es un honor que podamos hacer una edición más. Agradecerle a Hernán Martínez que desde el primer día nos bancó con esta locura. Y después cuando se nos ocurrió trasladarla a Rada Tilly también dijo sí, a Mariel –Peralta- igual, es un ejemplo que los dos municipios trabajen en conjunto para esto. Agradecido a todos, sin los sponsors esto no se podría hacer, y sin Omar -Formoso- que es el cerebro de todo tampoco. Omar, está en toda la organización y es el que sabe de la corrida. Nosotros vinimos con la idea de ayudar con la organización, pero los que trabajan son los chicos de la peña. Es un orgullo y una alegría que se haga una edición más”.

IMPORTANTES PREMIOS

Los que deseen anotarse pueden acceder mediante un link que existe en Instagram, Comodoro es de Boca. Se cargan todos los datos, con un costo de 25.000 pesos para los 6K, y también para los 12K. Habrá premios en las categorías, con medallas hasta el tercer puesto, categoría cada cinco años. Y premiación en efectivo para general de los 12K, tanto en damas y varones.

En la ocasión la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, resaltó la presencia de Hernán Martínez, en un trabajo en conjunto y colaborativo, destacando el apoyo de los privados.

“Estar haciendo este lanzamiento deportivo da la sensación de verano, que a partir de ahora tendremos la apertura de un evento semanalmente, eso le da vida a nuestra ciudad, al deporte, calidad de vida a nuestros hábitos y nuestros días. Quiero agradecer a Fabricio (Caviglia), a la Peña, al Club, por esta iniciativa que es importante, el apoyo del estado y lo privado. Agradecidos como vecinos que este año nos hayan elegido como escenario donde generar esta fiesta del deporte y radatilense”, dijo Peralta.

PREPARAN TAMBIEN UN EVENTO PARA CHICOS

Por su parte, Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, puntualizó: “Para nosotros es hermoso que el evento se siga haciendo. Cuando se acercó Fabricio con el planteo de hacer este evento en Comodoro, la idea era generar algo que se sostenga en el tiempo. Porque cuando proyectamos cosas siempre el sueño es que las cosas se sostengan, ese es el desafío más grande. Y que la peña tome el compromiso, el trabajo, la jerarquía, unir esfuerzos para que se concrete, es algo a valorar. Y para los que estamos en la función pública se nos hace más fácil el trabajo, porque ellos lo proyectan y se hace. Y lo más lindo es acompañar”.

“Dos veces se hizo en Comodoro y hoy volvemos a trabajar en conjunto y lo seguiremos haciendo, con Jorge -Mérida-,, “Nacho” (Barreto) y su equipo. Somos una comunidad que el deporte nos une. Felicitar a la peña y sponsors que acompañan como siempre, y al municipio de Rada Tilly que nos deja sentarnos en una misma mesa para trabajar juntos”, aseguró Martínez.

Jorge Mérida, mientras tanto, dimensionó. “Quiero poner en valor el acompañamiento de los privados, nosotros tenemos privados que como decía Hernán, sostienen el acompañamiento en el tiempo. Prácticamente acompañan en todas las iniciativas que tenemos en la ciudad, también en el desarrollo económico local. Justamente, en este tipo de eventos es en lo que trabajamos. Y todo el trabajo que se genera en torno a un evento. Y es un desafío que hemos tomado de darle a los eventos, recreativos, sociales, deportivos, turísticos, esa impronta, y de alguna forma podemos aportar a la economía local. De los 12K, seis serán en costanera, ojalá que disfrutemos esto. Pensando también en la repercusión que va a tener a nivel nacional y que podamos mostrar Rada Tilly, la región, a todo el país y el mundo. Estamos preparando algunas sorpresas, esperando que participen la mayor cantidad de personas posibles. Habrá atletismo infantil en el marco de la corrida; reiterar el agradecimiento de este trabajo en equipo que se realiza con Comodoro Rivadavia”.

El domingo 2 de noviembre el punto de reunión será en la Bajada 20 a las 9 de la mañana, en el Parador de Patagonia. También habrá un evento recreativo para niños de inscripción gratuita de carreras cortas. Los kits se entregarán el 1º de noviembre a las 14.

Solange Freile representante de Generis Laboratorios, aseveró. “Por parte de las instituciones a las que represento les traigo un saludo, un agradecimiento a la municipalidad, a la gente de Boca, a Fabricio, por permitirnos vivir esto, porque antes de todo soy de Boca, y me encanta que suceda. Ser sponsor es un esfuerzo para que las cosas sucedan y es muy gratificante”. Quien resaltó además que la inversión genera todo un movimiento económico y social en la comunidad.

Verónica Cató (RE/MAX) también remarcó. “Nosotros estamos muy felices de poder participar en este evento. Entiendo que la suma de todas las partes hace que sea posible en este escenario que es espectacular y los estamos apoyando siempre. Agradecer al municipio también, desde la parte privada la colaboración es sumamente importante, que estos eventos se hagan, porque ayudan al crecimiento de la ciudad y de todos”.