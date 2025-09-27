El Patagonico
Atletas Master brillaron en el Nacional de Pista y Campo

La 45ª edición se llevó a cabo en Concepción del Uruguay y tuvo la participación de atletas comodorenses que se trajeron un total de 13 medallas.

El equipo de la Asociación Chubutense de Atletas Máster dio el presente en la 45ª edición del Campeonato Nacional Master de Pista y Campo, que se llevó adelante en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, del 18 al 21 de septiembre. El evento reunió a cerca de 600 atletas mayores de 30 años, representando a 19 provincias argentinas.

Los atletas comodorenses fueron acompañados por el Ente Comodoro Deportes. Los deportistas master, tuvieron una excelente actuación, logrando un total de trece medallas; cuatro de oro, cuatro medallas de plata y cinco medallas de bronce.

La delegación chubutense se subió al podio en distintas especialidades; Daniela Escalante (60) logró el oro en jabalina y fue medalla de plata en lanzamiento de disco. Alan Colazo (30), conquistó dos medallas de bronce en los 400 y 800 metros, respectivamente.

Gabriel Lloyd (45) fue medalla de oro en los 1.500 metros y se quedó con la de plata en los 800 metros. Leonel Chiorazo (30) se adjudicó la medalla de oro en los 10 Km. Ruta y se colgó dos medallas de plata en los 1.500 metros y los 5.000 metros. Sergio Rasgido (50) se quedó con la plata en los 800 metros y fue bronce en los 400 metros. Valeria Heredia (45) obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros y Horacio Sturzenbaum (50) fue bronce en 100 metros.

Los representantes locales lograron posicionarse entre los mejores del país, demostrando otra vez más la vigencia deportiva.

RESULTADOS

Daniela Escalante (60)

2° Medalla de plata en Lanzamiento del Disco

5° en los 800 mts.

1° Medalla de oro en Jabalina

Alan Colazo (30)

3° Medalla de bronce en los 400 mts

3° Medalla de bronce en los 800 mts.

Carlos Matiello (30)

4° en 400 mts

4° en los 800 mts.

Gabriel Lloyd (45)

1° Medalla de oro en 1.500 mts

2° Medalla de plata en los 800 mts.

Leonel Chiorazo (30)

2° Medalla de plata en 1.500

1° Medalla de oro en 5.000 mts

1° Medalla de oro en los 10 Km. Ruta

Sergio Rasgido (50)

3° Medalla de bronce en 400 mts

6° en los 200 mts.

2° Medalla de plata en los 800 mts

Luis Buttazzi (55)

7° en los 1.500 mts

5° en los 5.000 mts.

6° en los 10 Km. Ruta

Valeria Heredia (45)

3° Medalla de bronce en 100 mts

5° en los 200 mts.

Horacio Sturzenbaum (50)

3° Medalla de bronce en 100 mts

9° en los 200 mts.

Ana Vidal (55)

9° en los 10 Km. Ruta

Juan Velásquez (65)

7° en los 10 Km. Ruta

10° en los 5.000 mts.

Medallero:

Oro: 4 medallas

Plata: 4 medallas

Bronce: 5 medallas

Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Fuente:

