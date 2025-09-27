La 45ª edición se llevó a cabo en Concepción del Uruguay y tuvo la participación de atletas comodorenses que se trajeron un total de 13 medallas.

Atletas Master brillaron en el Nacional de Pista y Campo

El equipo de la Asociación Chubutense de Atletas Máster dio el presente en la 45ª edición del Campeonato Nacional Master de Pista y Campo, que se llevó adelante en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, del 18 al 21 de septiembre. El evento reunió a cerca de 600 atletas mayores de 30 años, representando a 19 provincias argentinas.

Los atletas comodorenses fueron acompañados por el Ente Comodoro Deportes. Los deportistas master, tuvieron una excelente actuación, logrando un total de trece medallas; cuatro de oro, cuatro medallas de plata y cinco medallas de bronce.

La delegación chubutense se subió al podio en distintas especialidades; Daniela Escalante (60) logró el oro en jabalina y fue medalla de plata en lanzamiento de disco. Alan Colazo (30), conquistó dos medallas de bronce en los 400 y 800 metros, respectivamente.

Gabriel Lloyd (45) fue medalla de oro en los 1.500 metros y se quedó con la de plata en los 800 metros. Leonel Chiorazo (30) se adjudicó la medalla de oro en los 10 Km. Ruta y se colgó dos medallas de plata en los 1.500 metros y los 5.000 metros. Sergio Rasgido (50) se quedó con la plata en los 800 metros y fue bronce en los 400 metros. Valeria Heredia (45) obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros y Horacio Sturzenbaum (50) fue bronce en 100 metros.

Los representantes locales lograron posicionarse entre los mejores del país, demostrando otra vez más la vigencia deportiva.

RESULTADOS

Daniela Escalante (60)

2° Medalla de plata en Lanzamiento del Disco

5° en los 800 mts.

1° Medalla de oro en Jabalina

Alan Colazo (30)

3° Medalla de bronce en los 400 mts

3° Medalla de bronce en los 800 mts.

Carlos Matiello (30)

4° en 400 mts

4° en los 800 mts.

Gabriel Lloyd (45)

1° Medalla de oro en 1.500 mts

2° Medalla de plata en los 800 mts.

Leonel Chiorazo (30)

2° Medalla de plata en 1.500

1° Medalla de oro en 5.000 mts

1° Medalla de oro en los 10 Km. Ruta

Sergio Rasgido (50)

3° Medalla de bronce en 400 mts

6° en los 200 mts.

2° Medalla de plata en los 800 mts

Luis Buttazzi (55)

7° en los 1.500 mts

5° en los 5.000 mts.

6° en los 10 Km. Ruta

Valeria Heredia (45)

3° Medalla de bronce en 100 mts

5° en los 200 mts.

Horacio Sturzenbaum (50)

3° Medalla de bronce en 100 mts

9° en los 200 mts.

Ana Vidal (55)

9° en los 10 Km. Ruta

Juan Velásquez (65)

7° en los 10 Km. Ruta

10° en los 5.000 mts.

Medallero:

Oro: 4 medallas

Plata: 4 medallas

Bronce: 5 medallas

Foto: Prensa Comodoro Deportes.