Atletas Master brillaron en el Nacional de Pista y Campo

El equipo de la Asociación Chubutense de Atletas Máster dio el presente en la 45ª edición del Campeonato Nacional Master de Pista y Campo, que se llevó adelante en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, del 18 al 21 de septiembre. El evento reunió a cerca de 600 atletas mayores de 30 años, representando a 19 provincias argentinas.
Los atletas comodorenses fueron acompañados por el Ente Comodoro Deportes. Los deportistas master, tuvieron una excelente actuación, logrando un total de trece medallas; cuatro de oro, cuatro medallas de plata y cinco medallas de bronce.
La delegación chubutense se subió al podio en distintas especialidades; Daniela Escalante (60) logró el oro en jabalina y fue medalla de plata en lanzamiento de disco. Alan Colazo (30), conquistó dos medallas de bronce en los 400 y 800 metros, respectivamente.
Gabriel Lloyd (45) fue medalla de oro en los 1.500 metros y se quedó con la de plata en los 800 metros. Leonel Chiorazo (30) se adjudicó la medalla de oro en los 10 Km. Ruta y se colgó dos medallas de plata en los 1.500 metros y los 5.000 metros. Sergio Rasgido (50) se quedó con la plata en los 800 metros y fue bronce en los 400 metros. Valeria Heredia (45) obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros y Horacio Sturzenbaum (50) fue bronce en 100 metros.
Los representantes locales lograron posicionarse entre los mejores del país, demostrando otra vez más la vigencia deportiva.
RESULTADOS
Daniela Escalante (60)
2° Medalla de plata en Lanzamiento del Disco
5° en los 800 mts.
1° Medalla de oro en Jabalina
Alan Colazo (30)
3° Medalla de bronce en los 400 mts
3° Medalla de bronce en los 800 mts.
Carlos Matiello (30)
4° en 400 mts
4° en los 800 mts.
Gabriel Lloyd (45)
1° Medalla de oro en 1.500 mts
2° Medalla de plata en los 800 mts.
Leonel Chiorazo (30)
2° Medalla de plata en 1.500
1° Medalla de oro en 5.000 mts
1° Medalla de oro en los 10 Km. Ruta
Sergio Rasgido (50)
3° Medalla de bronce en 400 mts
6° en los 200 mts.
2° Medalla de plata en los 800 mts
Luis Buttazzi (55)
7° en los 1.500 mts
5° en los 5.000 mts.
6° en los 10 Km. Ruta
Valeria Heredia (45)
3° Medalla de bronce en 100 mts
5° en los 200 mts.
Horacio Sturzenbaum (50)
3° Medalla de bronce en 100 mts
9° en los 200 mts.
Ana Vidal (55)
9° en los 10 Km. Ruta
Juan Velásquez (65)
7° en los 10 Km. Ruta
10° en los 5.000 mts.
Medallero:
Oro: 4 medallas
Plata: 4 medallas
Bronce: 5 medallas
Foto: Prensa Comodoro Deportes.