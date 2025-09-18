Se presentó oficialmente la III Media Maratón New Balance

La competencia será en Comodoro Rivadavia el domingo 12 de octubre. Se prevé la participación de atletas destacados como Joaquín Arbe, Eulalio Muñoz y David Rodríguez, entre otros.

Se realizó el lanzamiento oficial de la tercera edición de la NB Series Medio Maratón Comodoro 2025, la cual crece en expectativa tanto por la cantidad como calidad de los inscriptos, organizada por New Balance Series con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes. Serán 5K, 10K y la principal de 21K.

El acto de presentación se realizó en CEPTUR (Centro de Exposición y Promoción Turística) este jueves por la tarde, encabezado por el intendente Othar Macharashvili, quien es tuvo junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, el titular de Comodoro Deportes Hernán Martínez, el secretario de Deportes y Turismo de Rada Tilly Jorge Mérida, y los destacados atletas locales Rosana Calderero y David Rodríguez.

“Gracias a todas las autoridades por traer este evento nuevamente. Creo que es lo más grande que puede tener el país, y que esté en la Patagonia y en la ciudad hace que nuestro deporte siga creciendo”, expresó David Rodríguez abriendo la presentación, comentando que estará presente por primera vez en la distancia de 21K, contento por el nivel de la carrera y por volver a correr en un evento así en Comodoro.

Por su parte, Rosana Calderero, añadió. “Muchas gracias por la invitación. Este año estaré presente en la Medio Maratón, porque el año pasado no pude por lesión. Más que feliz de poder estar y preparándome para llegar bien física y mentalmente en los 21K. Es un orgullo tener una competencia así acá, para los que no podemos viajar afuera, y este nivel de atletas. Que nosotros podamos medirnos con los que vienen de afuera”.

“Quienes venimos hace tiempo en esto, y hemos vivido este tipo de eventos en otros lugares, nos sentimos orgullosos de poder tenerlo en Comodoro. No todos tienen la posibilidad de salir afuera, y participar en una carrera de más de mil corredores, la energía que se genera es diferente”, señaló Jorge Mérida, titular de la cartera de Deportes y Turismo de Rada Tilly.

En tanto, el titular de Comodoro Deportes destacó el trabajo de las diferentes áreas municipales para el evento: “Para llevar adelante esto el Municipio ha puesto un equipo muy grande. Gracias a Miguel Gómez (NdR: secretario de Control Urbano y Operativo), a la Policía de la Provincia, que son ellos quienes le brindarán la seguridad a nuestros deportistas”.

“En tiempos tan difíciles, este Municipio tomó el desafío de seguir sosteniendo este evento, que ya tiene 500 inscriptos y que busca volver a llegar a 1500. Para que Comodoro se vuelva a posicionar deportivamente”, describió.

“El orgullo será tener a Tiago Velásquez en la ciudad corriendo los 10K, Eulalio “Coco” Muñoz volverá a correr 21K, Joaquín Arbe en nuestra ciudad, el mejor argentino en la última Corrida en Buenos Aires, y nuestros deportistas donde está nuestro baluarte, y que pueden medirse de igual a igual. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer grande esto, y vamos a seguir trabajando para sostenerlo en el tiempo”, señaló Hernán Martínez.

Finalmente, el intendente Othar Macharashvili puso en valor la cantidad de eventos deportivos en la ciudad, la posibilidad de contar con el Hotel Deportivo y las mejorar en iluminación a la pista de Km 4, al tiempo que expresó: “Esto cuando comenzó era un sueño de pocos y hoy es una realidad de muchos. Se pudo sostener, mantener la jerarquía, la participación de muchos atletas. La ciudad que se ha transformado en un polo de eventos turístico-deportivos”.

“Nos nutre esto de poder medirnos con otros de igual o mayor jerarquía, en nuestra casa. Muchas gracias a ustedes, los sponsors, a todos los que hicieron posible que esto se sostenga. Todo esto es gracias a todos ustedes y por ustedes. A seguir disfrutando de estos eventos, porque terminada la tercera vamos a trabajar por la cuarta edición”, cerró.