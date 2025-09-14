Hizo historia para su país sin darse cuenta: "No lo puedo creer"

La atleta Julia Paternain cruzó la meta del estadio Nacional de Tokio sin levantar los brazos ni esbozar una sonrisa. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y desconcierto cuando uno de los oficiales se acercó a comunicarle una noticia que todavía no comprendía: había conseguido la medalla de bronce en la maratón femenina del Mundial de Atletismo 2025, la primera presea de la historia para Uruguay en un campeonato mundial de esta disciplina.

“No lo puedo creer”, fue lo primero que alcanzó a decir la deportista, palabras que resumieron la incredulidad que dominó un logro tan inesperado para ella como para su país. Paternain, nacida en México de padres uruguayos y que reside actualmente en Estados Unidos, completó los 42,195 kilómetros con un tiempo de 2:27:23. Su llegada la situó por detrás de dos figuras mundiales como la campeona olímpica Peres Jepchirchir, de Kenia, y la etíope Tigst Assefa, quienes cruzaron la meta en 2:24:43 y 2:24:45, respectivamente.

La flamante medallista uruguaya, federada por el Club Nacional de Football, batió nuevamente el récord nacional en uno de los escenarios más exigentes del atletismo internacional. Su desconcierto al cruzar la línea de meta se combinó con los gestos de alegría del público, que intentaba explicarle que su nombre figuraba entre las tres mejores de la clasificación. “Terminé y me dijo un oficial que estaba tercera y ahí no lo pude creer. No sabía, no tenía ni idea del bronce al llegar”. La atleta enfatizó que hasta ese instante no tenía conciencia alguna sobre su posición real. “Creo que eso fue bueno porque así me ahorré estar pensando en que tenía una medalla y que la podía perder. Solo quería llegar al final porque me dolía todo”, relató en un testimonio recogido por AFP.

La celebración, aunque tardía, no se hizo esperar cuando la noticia fue asimilada. “¡Uruguay nomá!”, gritó Paternain ante las cámaras de la transmisión oficial mientras las lágrimas recorrían su rostro. El impacto de su conquista se multiplicó en redes sociales, donde el Club Nacional de Football la describió como “historia pura” y la cuenta oficial del club sintetizó el sentimiento colectivo con un escueto: “Orgullo Tricolor”.

“La verdad es que es una alegría tremenda para nosotros. Es la segunda vez que corre un maratón. Estudia en Estados Unidos, y quebró todos los récords uruguayos de larga distancia de atletismo. Estamos realmente muy felices con su logro”, señaló el Presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Fernando Ucha.

Su éxito cobró mayor dimensión al considerar el recorrido deportivo de la atleta, que solo desde enero de este año compite oficialmente por Uruguay después de obtener la habilitación de World Athletics (federación internacional de atletismo) y llegó en el puesto 288 del ranking. Antes de eso, representó a Gran Bretaña en juveniles y se radicó en Estados Unidos, donde entrena a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. “Eso te deja preparada. Cuando bajas desde ahí, estás preparada. También en los últimos tiempos hice muchas subidas para estar preparada para los últimos cinco kilómetros del recorrido de aquí”, explicó sobre su método de entrenamiento.

En su segundo maratón de la temporada, Paternain volvió a sorprender. “Si me hubieran preguntado hace un año si iba a correr un maratón, no lo hubiera sabido. En estos próximos días me tengo que sacar tres de los dientes, es lo único que sé por ahora, luego ya veré qué hago”, añadió la atleta, reflejando el carácter improvisado e imprevisible de una carrera que acabó con un resultado histórico.

La gesta adquirió otra dimensión por el contexto de alta temperatura y humedad en la capital japonesa, condiciones que significaron retos considerables en todas las disciplinas.Los parciales intermedios de Paternain en 5, 10 y 20 kilómetros también establecieron nuevas marcas locales para la rama femenina uruguaya.

El bronce de la joven atleta de 25 años consolida una jornada que ya tenía un tono emocional destacado para la delegación uruguaya, inmortalizando su nombre como la primera mujer del país en subirse a un podio en el Mundial de Atletismo. Para la protagonista, el futuro se mantiene abierto: “No sé qué voy a hacer ahora… la medalla ni siquiera estaba en el radar”, expresó con una mezcla de humor y asombro.

Así, Paternain abre una nueva etapa para el atletismo de Uruguay y se colocó entre las figuras a seguir rumbo a futuras competencias internacionales, incluyendo los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

