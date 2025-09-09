Rodríguez y Calderero ganaron la 4ª Corrida Tabernáculo de la Fe

La competencia solidaria se desarrolló el fin de semana en el barrio San Cayetano. Se corrió en distancias de 10K y 5K, más una caminata de 3K.

El fin de semana tuvo lugar en el barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia la cuarta edición de la Corrida Solidaria Tabernáculo de la Fe, con distancias de 10K y 5K competitiva, más caminata de 3K, con la organización de Atletas de Cristo, un ministerio que funciona dentro de la Iglesia.

La corrida tiene desde su origen carácter solidario, ya que el objetivo es colaborar con el comedor “Juntos es Más”, que hace ollas solidarias y más de 300 viandas para los vecinos más necesitados.

La competencia comenzó hace cuarto años con un centenar de participantes y esta cuarta edición tuvo alrededor de 170 inscriptos, destacándose atletas reconocidos de la ciudad como David Rodríguez y Rosana Calderero, ganadores de los 10K, como así también Miguel Licanqueo entre otros.

El podio 10K se completó justamente con Licanqueo y Christian Delgado, mientras que en damas Calderero fue escoltada por Silvana Fernández y Natalia Trabol. Por su parte, los 5K fueron para Bautista Haro en varones, seguido por Bruno González y Daniel Pereyra, mientras que en damas el triunfo fue para Andrea Gallego.

“Estamos hace siete años entrenando con Atletas de Cristo, que es un ministerio deportivo que invita a la gente a que no entrene sola. Que entrenar en grupo es más fácil, y siempre con la idea de poder contenerlos, escucharlos, que el deporte hace bien, que es saludable y te cambia la calidad de vida. Hace siete años que estamos por las calles de la ciudad”, comentó Andrea Haro, referente de Atletas de Cristo.

“El objetivo es seguir haciendo las ollas solidarias para el comedor ‘Juntos es Más’, y es necesario seguir haciendo la olla popular para la gente. Vienen más de 330 personas diariamente a buscar su vianda, y vemos la necesidad. Estamos muy agradecidos por la convocatoria, porque todos se suman, cada año va creciendo y eso nos anima a seguir adelante”, explicó.

“Este año tenemos atletas reconocidos de nuestra ciudad, es un honor que atletas que corren en todo el país vengan a la corrida de un barrio. Vienen con ese corazón solidario, para que se sigan haciendo las viandas, y eso además le da otro nivel a la carrera”, agregó Haro.

“Esto es todo a pulmón, tenemos la ayuda de Comodoro Deportes que siempre nos acompaña, pero dentro de la congregación también tuvimos el aporte de los hermanos de la iglesia, comercios de la zona. Eso es lindo, ver que todos nos unimos, cada uno desde su lugar hace su aporte, y agradecidos porque solos no podríamos hacerlo. Es bueno trabajar en equipo, en comunidad y más que nada con este fin, poder seguir con las viandas y ayudando al que menos tiene. Y eso lo hacemos entre todos”, explicó.

“Está colaborando la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, con Ramón Flores que nos acompaña desde la primera edición junto a los jueces. Martín Gurisich, Hernán Martínez, que siempre vamos con una propuesta, nos escuchan y nos acompañan. Siempre están para escucharnos, eso nos anima y nos gusta cuando nos respaldan. Cuando tenemos un sueño, le buscan la vuelta para que lo podamos concretar. También agradecidos con la Iglesia, nuestros pastores, también la gente que trajo regalitos. Fue una oportunidad para los emprendedores que la están remando día a día, muchos comercios también, todos quisieron ser parte de esto y se prendieron”, cerró Haro.