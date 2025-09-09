"La corrida New Balance identifica a Comodoro en la Patagonia"

Así lo aseguró Oscar San Juan, del equipo OSJ Running que lidera y que se prepara con miras a la 3ª edición que se correrá el 12 de octubre.

En la pista de atletismo de Kilómetro 4, el grupo de running liderado por Oscar San Juan -OSJ Running- se entrena con la mirada puesta en la tercera edición de la corrida New Balance Comodoro Rivadavia, que se realizará el 12 de octubre

Con la expectativa propia de un evento que ya se ganó un lugar en el calendario deportivo de New Balance y local, San Juan destacó: “Siempre con esperanza e ilusión por una carrera que yo creo que está identificando a la ciudad con la marca en la Patagonia y con mucha expectativa de participación. Es una de las carreras donde más participantes solemos tener en el grupo, así que con ganas de que eso suceda”, señaló.

Uno de los referente del running valoró también la importancia de que una prueba de estas características se realice en la ciudad: “Es un evento muy lindo donde mucha gente que nunca corrió puede disfrutar de un tipo de carrera así de grande, con mucha participación, con una organización excelente y con una visibilidad importante. Ofrece la posibilidad a mucha gente de la región de disfrutar de algo que, de otra manera, estaría condicionado por los recursos”, afirmó.

Respecto a la participación de su equipo, San Juan detalló: “Todavía no definimos, pero normalmente los dos últimos años hemos estado siempre entre los 45 y los 60, con lo cual es algo que la gente se anima mucho porque es la ciudad y por el evento. Así que espero que estemos alrededor de ese número, cerca de los 50”.

Finalmente, invitó a quienes quieran sumarse a la Corrida para que se inscriban para participar en la 3ª edición del Medio Maratón Patagónico en Comodoro Rivadavia.

INSCRIPCIONES

Continúan las inscripciones abiertas para lo que será la tercera edición de la Medio Maratón New Balance Comodoro 2025. La competencia será con la distancia principal de 21K y alternativas de 10K y 5K, con el circuito del año pasado y la costanera local como punto de concentración. Se espera alcanzar los 1500 participantes.

En esa oportunidad el responsable de la empresa organizadora confirmó la fecha y el mismo circuito del año pasado, poniendo en valor a la única carrera de la marca en la Patagonia, la cual tuvo 1300 participantes el primer año, 1400 el segundo y espera alcanzar o superar los 1500 atletas para este 2025.

Cabe destacar que las inscripciones se realizan únicamente online a través de la página oficial del evento. En cuanto a las inscripciones para Running Teams, es importante aclarar que los grupos de entrenamiento podrán solicitar un código, a través del cual obtendrán un beneficio del 10% de descuento sobre el valor del ticket.

El código se podrá solicitar a través del mail [email protected] detallando nombre de Running Team y cantidad de participantes. De igual manera existe un descuento para atletas con discapacidad.

Con la inscripción vendrá incluido el servicio de hidratación, como así también el kit del corredor que incluye la remera oficial del evento, número de identificación, chip (distancias competitivas), servicio de guardarropas y medalla.

Web: https://raceseries.newbalance.com.ar/2025/21k-comodoro-rivadavia-2025/