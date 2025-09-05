"El hecho de estar nuevamente corriendo me pone muy feliz"

El atleta nacido en Gualjaina, Eulalio “Coco” Muñoz, comentó el proceso por el que pasó para recuperarse de la lesión que lo mantuvo alejado de la competencia e incluso sin poder caminar por un tiempo prolongado.

El regreso a las competencias del olímpico y becado por Chubut Deportes se dio durante el Trail disputado días atrás en Esquel, en el marco de la primera edición de los Juegos de Montaña, donde arribó en el segundo lugar, logrando completar todo el recorrido sin ningún problema físico ni síntoma de la lesión.

Este domingo estará en la 6ª edición del Cross Solidario, que se correrá en la localidad de Trevelin, y que cuenta con el apoyo de Chubut Deportes.

En el comienzo de la charla que mantuvo con el área de Prensa de Chubut Deportes señaló: “Yo sé que todavía me falta, no estoy para competir a cierto nivel, así que lo tomé más tranquilo, más calmo, completé el recorrido, que hacía tiempo que no corría 21k tampoco. La verdad que me sentí bien, corrí creo que bastante bien y me dio un parcial debajo de los 4 minutos, en una carrera con bastante subida, se hacía un poco difícil porque eran 3 vueltas de 7k, así que muy contento”.

“SUMANDO KILOMETROS DE A POCO”

“El hecho de estar nuevamente corriendo, volver a entrenar con normalidad me deja muy feliz. La semana pasada fue en la cual empecé a realizar doble turno y se siente el cansancio porque hace mucho tiempo que no realizaba doble turno, así que arranque la primera semana con 20k por día, fue una semana cargada y de a poco vamos sumando kilómetros y pensando en lo que creo va a ser mi último nacional que voy a correr este año, que serán los 10k de San Isidro, en el mes de noviembre”, expresó.

“Estuve 6 meses parado en los cuales no podía ni caminar, estaba muy complicado hasta que después de la operación se resolvió el problema y fue un poco más simple volver. Estuve un mes corriendo entre 2 y 3 kilómetros, trotando lo más suave posible para tratar de acomodar los tendones, porque el otro fue el que sufrió toda la carga durante mucho tiempo, pero seguramente que el descanso a raíz de la lesión haya ayudado al cuerpo a recuperar esa llama, esa energía que uno tiene y se va apagando con el tiempo. En ese sentido creo que nos vino bien el descanso y estoy con todas las pilas, con todas las ganas de entrenar, con ganas de correr por la zona y también alguna carrera nacional que yo pueda estar y nuevamente representar a mi provincia y a la ciudad donde vivo”, sostuvo.

“En esa situación que no podes ni caminar se te pasan mil cosas por la cabeza y lo único que quería era volver a caminar, recuperar mi salud y hasta el correr había pasado a un segundo plano porque lo que más me interesaba era poder estar bien, por suerte pudieron dar con lo que tenía y logré salir adelante. Hoy por hoy estoy enfocado en buscar mi nivel, lograr mi mejor versión como lo venía haciendo año tras año, tratando de mejorar las marcas, esa es ahora mi prioridad”.

CROSS SOLIDARIO

“Este domingo vamos a estar corriendo el Cross en Trevelin, una carrera que vienen organizando mis amigos Sebastián (Marín) y Vanesa (Jiménez), creo que es la sexta edición. El año pasado tuve la posibilidad de estar presente, siempre me invitan, es una carrera bonita, una carrera con un fin de ayudar a otros y en este caso será beneficiada con lo que se recaude alguna institución. Por eso vamos a estar presente, vamos a ayudar, seguramente será una fiesta porque ya hay más de 250 inscriptos, va a correr mi novia también, y es lindo el hecho de que podamos estar juntos en esta carrera”, sentenció.