Cinco comodorenses compiten en el Nacional U20 de atletismo

El Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario será escenario este viernes y el sábado de un nuevo Nacional U20 de Atletismo, donde participará la delegación chubutense con 19 atletas, entre ellos cinco comodorenses.

Ellos son Pía Zalazar (400-800), Matías Bellido (1500-5000m), Carolina Magidow (400m y salto en largo), Victoria Izquierdo (Salto en largo), Carlos Parra (100, 200 y 400m), quienes están acompañados por la técnica comodorense Iris Barrionuevo.

El certamen se divide en cuatro jornadas, dos por la mañana y dos por la tarde durante viernes y sábado, con diversas pruebas para los atletas de todo el país.

“Habrá pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, lanzamientos, saltos, habrá mucho nivel como siempre en estos campeonatos, incluso con marcas mínimas que los chicos tienen que cumplir para poder inscribirse”, comentó Iris Barrionuevo, técnica local que es parte del staff técnico de Chubut junto a Gabriel Barchetta (Trelew) y Alfredo Monasterio (Trevelin).

“Personalmente voy en 400 y 800 metros, y espero en lo posible alguna posta. Estoy con las expectativas bastante altas, sobre todo en la prueba de 800 metros, más que nada con respecto a los tiempos. En 400 también me estoy sintiendo cómoda últimamente así que espero también poder dar una mejor marca, aprovechando el buen clima, y sumar experiencia”, comentó Pía Zalazar, quien entrena físicamente en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes.

“Al Departamento Metodológico trato de venir, aunque sea tres días a la semana, esos mismos días hago trote. No estuve con muchas pasadas últimamente porque competí el anterior fin de semana. Bastante trote para aflojar más que nada, antes del viaje”, resaltó.

“En los 800 los tiempos están alrededor de 2.20 para abajo, así que será todo un desafío. Espero eso verlo no como un obstáculo sino como una oportunidad, y poder seguir al pelotón, ya que es directamente final. Y en 400 son series, así que espero clasificar a la final y poder hacer una buena marca”, sentenció Zalazar, quien este jueves partió rumbo a Rosario.