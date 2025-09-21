El “Globo” venció 2-1 a Diadema, CAI superó 3-1 a Ameghino, Petro le ganó 2-1 a Laprida, el “Depo” derrotó 2-1 a Saavedra y USMA se impuso 1-0 ante Próspero Palazzo.

Huracán, CAI, Petroquímica, Sarmiento y USMA ganaron por el torneo Zonal A

Con cinco partidos, se completó la primera fecha del torneo Zonal “A” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, este domingo por la zona A ganaron Deportivo Sarmiento y Petroquímica, mientras que por la B lo hicieron Huracán, Comisión de Actividades Infantiles y Unión San Martín Azcuénaga.

El “Globo” se hizo fuerte en su cancha y derrotó 2-1 a Argentinos Diadema con goles de Rodrigo Ledesma y Javier Rodríguez. El tanto de los de Kilómetro 27 lo marcó Jorge Aynol.

Por su parte, la CAI, último campeón del Apertura, también arrancó derecho. En cancha de Tiro Federal se impuso por 3-1 ante Florentino Ameghino.

El conjunto, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, ganó con dos tantos del colombiano Byron Ortiz y un gol de Román Ivanoff. Alan Figueroa descontó para el CAFA.

Mientras tanto, en el estadio “Armando Avila”, el local USMA logró la victoria -ante Próspero Palazzo- en tiempo de descuento gracias a una conquista marcada por Jonathan Molina.

En lo que respecta a la zona A, Petroquímica, con goles de Jorge Lasso y Benjamín Pedrosa, superó por 2-1 a Laprida, que descontó en el final por intermedio de Santiago Díaz. En este juego, el “Verdolaga” jugó gran parte del partido con uno menos por expulsión de Matías Cocha en la primera etapa.

Y en el “Pampa Zaldúa”, el local Deportivo Sarmiento, con anotaciones de Rafael Albistur y Kevin Blackie triunfó por 2-1 ante General Saavedra, que marcó a través de Ezequiel Llesona.

La fecha había arrancado el sábado con la goleada de Jorge Newbery ante Tiro Federal por 5-1.

Un dato para destacar de esta primera fecha es que solamente se produjeron triunfos locales.

Panorama de la 1ª fecha

SABADO 20

Zona “A”

- Jorge Newbery 5 / Tiro Federal 1.

DOMINGO 21

- Deportivo Sarmiento 2 / General Saavedra 1.

- Petroquímica 2 / Laprida 1.

Zona “B”

- CAI 3 / Florentino Ameghino 1.

- Huracán 2 / Argentinos Diadema 1.

- USMA 1 / Próspero Palazzo 0.

Próxima fecha (2ª)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Laprida.

- General Saavedra vs Petroquímica.

- Jorge Newbery vs Deportivo Sarmiento.

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs Próspero Palazzo.

- Argentinos Diadema vs USMA.

- CAI vs Huracán.

