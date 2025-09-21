Joaquín Arbe y David Rodríguez brillaron en los 42K de Buenos Aires

Los chubutenses fueron los mejores argentinos en el Maratón Internacional. Los etíopes Habtamu Birlew y Elfinest Demise Amare fueron los dos más rápidos.

La Maratón Internacional de Buenos Aires 2025 volvió a brillar con récords, miles de corredores y un cierre histórico para el atletismo argentino. En una definición apasionante, el chubutense Joaquín Arbe, atleta olímpico nacido en Esquel, se convirtió en el primer argentino en cruzar la meta con un tiempo de 2h19’21”, apenas un segundo por delante de su coterráneo David Rodríguez, de Comodoro Rivadavia.

El podio nacional lo completó el tucumano Ezequiel Chavarría, quien registró 2h19’31”, asegurando así que tres argentinos se metieran entre los ocho mejores de la clasificación general.

La 41ª edición de la Maratón de Buenos Aires reunió a más de 15.000 participantes, convirtiéndose una vez más en el evento de running más convocante de Argentina.

El triunfo absoluto fue para el etíope Habtamu Birlew, que se impuso en su primera maratón con un tiempo de 2h09’24”. En la rama femenina, la victoria fue para su compatriota Elfinest Demise Amare, que cruzó la meta en 2h28’12”.

A pesar del dominio africano, los atletas argentinos lograron destacarse: Arbe se ubicó en el 6° puesto general y rompió el récord argentino de maratón, seguido muy de cerca por Rodríguez (7°) y Chavarría (8°).