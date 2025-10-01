Se viene la II edición del Frontera Trail de Carrenleufú

La integrante del directorio de Chubut Deportes, profesora Alejandra Ibrahim, se reunió con el jefe comunal de Carrenleufú, Alberto Rosas, quien estuvo acompañado por el coordinador de turismo, Edgar Carrasco.

Durante la reunión los funcionarios cordilleranos presentaron el evento previsto para el 19 de octubre, denominado Frontera Trail y, además, dieron a conocer las actividades que tiene prevista realizar la comuna en lo que resta del año.

El evento es una carrera de trail running que se realizará por cerros, bosques y senderos con impresionantes vistas de una belleza única para quienes practican trail y disfrutan de la naturaleza.

Los funcionarios cordilleranos dieron a conocer las bondades de la localidad y dieron detalles de lo que será una fiesta del trail running y la actividad física. El costo de la inscripción es de 20 mil pesos para las dos distancias, con la inscripción va la remera para los primeros 70 que se anoten. La premiación será en la categoría general y también por categorías.

“LA INTENCION ES SUMAR ATLETAS DE LA COSTA”

“En esta ocasión los venimos a visitar para darle difusión al evento que estamos organizando denominado Frontera Trail, que va a tener dos distancias de 12 y 5 kilómetros. La intención es sumar atletas de la costa, si bien hasta ahora tenemos más de 100 inscriptos queremos darle difusión para que participe la mayor cantidad posible de deportistas de esta zona. La idea es mostrarle otro lugar, otro ambiente, vamos a competencias de cerros, el trail va a pasar por medios de unos bosques totalmente vírgenes con un recorrido espectacular”, aseguró en el comienzo de la charla el coordinador de turismo de la comuna, Edgar Carrasco.

Consultado sobre si hay participantes locales comentó “Sí, del pueblo teníamos 12 anotados hasta antes de venir para acá, así que se están anotando. En la primera edición no tuvimos tantos pero en esta si lo están haciendo. Para esta edición ya tenemos asegurada la presencia de Eulalio Muñoz, que ya fue a la otra edición, la verdad que tenemos muy buen nivel de competidores. Es complicada la fecha para algunas personas pero esperamos que se sumen la mayor cantidad posible, aspiramos llegar a los 200 competidores. Vamos a darle un gran agasajo a las madres que vayan en su día, y el sábado tendremos un bingo. La intención es hacer un fin de semana completo de actividades para aquellos que vayan el viernes y se queden hasta el domingo. Tenemos una página que se llama Carrenturístico, tanto en Facebook como en Instagram, ahí también pueden encontrar el link de inscripción de la carrera”.

Por su parte Alberto Rosas, expresó que “nosotros al ser nativos de la localidad la mirada a nuestro pueblo es como la casa propia, es una linda experiencia poder estar ahí y hacer cosas para la gente, para el pueblo, siempre buscando que les vaya bien a todos. En esta ocasión apuntamos lo que es el deporte acompañándolo con el turismo, que la gente visite nuestra localidad y que puedan conocer las bellezas que tenemos. Nuestra idea es esa, la de mostrar nuestro lugar para que pueda crecer turísticamente”

Luego agregó que “Nos tocó ingresar en un año bastante complicado en lo que es a nivel país, pero con el acompañamiento de nuestro gobernador Ignacio Torres, siempre estamos buscándole la vuelta para llevar soluciones a nuestra gente. El acompañamiento de todos los ministerios ha sido importante y hemos logrado en este corto tiempo de gestión cosas importantes para Carrenleufú”.

En el final hizo un especial agradecimiento al presidente de Chubut Deportes: “Gracias a Milton Reyes y a todo su equipo que nos permitieron estar hoy acá promocionando el evento. El siempre estuvo acompañando desde el primer día, nunca nos dejó solos y está pendiente de todo lo que sucede en la localidad, así que muchas gracias a todos que siempre están a disposición y colaborando con lo que necesitamos porque siempre que venimos nos vamos con algo”, sentenció.