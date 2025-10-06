Notable participación de atletas en el Cross del Cañadón

A pesar que se tuvo que modificar el tradicional circuito de senderos y cerros debido a un derrame petrolero que contaminó parte del trayecto, la 11ª edición del Cross del Cañadón disputada el domingo contó con el protagonismo de alrededor de dos centenares de atletas de categorías juvenil, mayores, pre-veteranos y veteranos, quienes que le otorgaron un exitoso marco.

El incidente ambiental también motivó que la largada y llegada de todas las categorías se realizara este año frente al Gimnasio Comunal en vez del Parque Tomás Castillo.

Incluso, la organización del evento, a cargo de la Dirección de Deportes de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, consideró conveniente suspender la prueba recreativa dedicada a niños (cross kids).

Pese a ese imponderable, no se alteró la magnífica y acostumbrada logística requirieron las dos pruebas principales, de 6 y 10 kilómetros, con el apoyo de personal de la Comisaría local, de la Unidad 18ª de Bomberos, del Puesto Sanitario “Guillermo Kuester” y de todas las Direcciones de la comuna.

CROSS2

Por otra parte, en la carrera de menor distancia se contó con la participación de once chicos de la Fundación Valdocco quienes junto al resto de los competidores fueron agasajados durante la ceremonia de entrega de premios.

Además, participaron de sorteos de obsequios donados por los emprendimientos Altino Sport y Espacio Fit.

Vale señalar que la inscripción fue gratuita y previamente se repartieron remeras que identifican a esta prueba que, además de fomentar la integración tiene como objetivo enlazar el deporte con la naturaleza y promover el turismo regional.

Los primeros puestos correspondientes a la categoría general en la prueba de 10 kilómetros fueron los siguientes:

Varones: 1) Gabriel Torres, 2) Ignacio Villarroel, 3) Santiago Osinaga.

Damas: Paula Herrera, 2) Maira Miño, 3) Marina Benítez.