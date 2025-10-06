Argentina debutará ante Cuba en su camino al Mundial 2027

La Selección primero jugará el 27 de noviembre en La Habana, mientras que el 1 de diciembre lo hará en Buenos Aires.

El mes de noviembre será el punto de partida de la Selección mayor masculina de básquet en su camino a la próxima Copa del Mundo Qatar 2027, ya que darán inicio los Clasificatorios FIBA. Con Cuba como rival en ambos compromisos, se conocen ya los primeros detalles de esta primera ventana. Cabe destacar que el equipo dirigido por Pablo Prigioni integrará el Grupo D junto a los caribeños, Uruguay y Panamá.

El primer partido se disputará el 27 de noviembre en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en La Habana, para luego viajar a Argentina y jugar el 1º de diciembre en Buenos Aires. El Estadio de Obras Sanitarias recibirá al seleccionado nacional.

"Estamos muy contentos de volver a jugar a Buenos Aires. Desde el punto de vista deportivo es muy importante contar con todos los jugadores disponibles de la mejor manera posible y para ello necesitamos optimizar las conexiones aéreas y la logística al máximo, tanto en la ida como en la vuelta a sus clubes. En lo personal también me genera mucha ilusión volver al Estadio de Obras, ahora como entrenador de la Selección Argentina", señaló Prigioni a Prensa CAB.

Los Clasificatorios continuarán en 2026, con dos partidos en condición de local ante Uruguay (27/2) y Panamá (2/3). La primera fase culminará de visita ante estos mismos rivales: Uruguay (2/7) y Panamá (5/7).

La Selección Argentina llegará tras haber afrontado la AmeriCup Nicaragua 2025 con un grupo joven (24.4 años de edad promedio en el plantel), que fue de menor a mayor en la preparación y el torneo, quedándose con el subcampeonato.

Los grupos

· Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.

· Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.

· Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

· Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

FORMATO DE DISPUTA

- Habrá cuatro grupos de 4 equipos, que jugarán entre sí en partidos de ida y vuelta.

- Los 3 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda. El grupo A y el C se unirán para formar el Grupo E. El Grupo B y el D se unirán para formar el Grupo F. Se transferirán todos los resultados, lo que significa que cada partido cuenta. Cada nación competirá contra los equipos que aún no se han enfrentado en su grupo, en partidos de ida y vuelta.

- Los 3 mejores equipos de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado, avanzarán a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.

Calendario de la Primera Ronda

• 27/11 vs Cuba (V)

• 1/12 vs Cuba (L)

• 27/2 vs Uruguay (L)

• 2/3 vs Panamá (L)

• 2/7 vs Uruguay (V)

• 5/7 vs Panamá (V)