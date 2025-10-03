Petro recibe a Náutico Rada Tilly en Primera Femenino

Será este viernes desde las 21:30 en Kilómetro 8 por la primera fecha del torneo Clausura de básquet. En el partido del jueves, Gimnasia venció a La Fede 37-28.

Petroquímica recibirá este viernes a Náutico Rada Tilly en el marco de la primera fecha del torneo Clausura de básquet, de Primera Femenino, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, dará comienzo a las 21:30. Los árbitros del encuentro serán Guillermo Fernández, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

Por otra parte, este jueves en el gimnasio “Diego Simón”, Gimnasia le ganó La Fede Deportiva por 37-28 quedándose también con el clásico en mujeres.

En ese contexto, en el “Verde” se destacó Rocío Jaramillo (6 puntos y 4 rebotes), mientras que en el “Bordó”, la mejor resultó Luciana Acuipil, goleadora del juego con 10 tantos y 4 rebotes. Mientras que Martina Saiz hizo 7 tantos, pero bajó 13 rebotes, además de tener 4 recuperos.

Por otra parte, este sábado dará comienzo el torneo para las categorías formativas. Habrá actividad en cancha de La Fede tanto este sábado como el domingo.

Panorama

JUEVES 2

En el gimnasio Diego Simón- Km 3

- La Fede Deportiva 28 / Gimnasia y Esgrima 37 (Primera Femenino).

VIERNES 3

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Guillermo Fernández, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

SABADO 4

En el gimnasio Diego Simón - Km3

16:00 U-15 Femenino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Enzo Cárcamo

DOMINGO 5

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

14:00 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Miguel Muñoz.

15:30 U-17 Femenino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Micaela Moncalieri y Enzo Cárcamo.

Foto: Petro Basquet.