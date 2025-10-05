Los de Rada Tilly cayeron 77-54 ante el líder Huracán de Trelew, mientras que el “Bordó” perdió en Río Gallegos ante Hispano Americano 85-84.

Náutico y La Fede Deportiva perdieron por el Prefederal

Con dos partidos, este sábado se disputó la sexta fecha de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet de la categoría masculino.

En el gimnasio Atilio Viglione de Trelew, el líder e invicto Huracán superó con claridad a Náutico Rada Tilly por 77-55 y de esa manera sigue firme en la punta y como único invicto del certamen.

En el “Globo” sobresalió Francisco Torres (27 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos), quien fue la figura del partido.

También fueron clave los aportes de Luciano Alvarez (13 tantos y 8 rebotes), Hugo Caballero (12 tantos y 6 recobres) y César Martínez (11 unidades y 12 rebotes).

Por el lado del “Aurinegro”, sus mejores hombres en ofensiva fueron el pivote Diego Romero (10 tantos, 18 rebotes, 4 asistencias y 2 tapas) y el escolta Alejandro Ivetich (13 puntos y 3 asistencias).

Por su parte, en el gimnasio Tito Wilson, La Fede Deportiva perdió en el final ante Hispano Americano de Río Gallegos por 85-84.

En el elenco santacruceño, que logró así su primer éxito en la competencia, se destacó Damián Fernández (15 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 3 tapas). También fueron importantes Joel Almonacid (21 puntos), y Nicolás Acosta (14 tantos y 8 rebotes).

En el “Bordó”, mientras tanto, su mejor vía de gol fue el pivote David Fric, quien fue el goleador del partido con 25 puntos, 10 rebotes y 2 recuperos.

Este domingo, mientras tanto, desde las 16, Petroquímica visitará a Hispano Americano, mientras que a partir de las 18, Náutico hará lo propio ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

Panorama

SABADO 4 – 6ª fecha

En el gimnasio Tito Wilsom - Río Gallegos

- Hispano Americano 85 / La Fede Deportiva 84.

En el gimnasio Atilio Viglione - Trelew

- Huracán 77 / Náutico Rada Tilly 54.

DOMINGO 5 – 7ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

18:00 Ferrocarril Patagónico vs Náutico Rada Tilly.

En el gimnasio “Tito Wilson” - Río Gallegos

16:00 Hispano Americano vs Petroquímica.