Será este sábado desde las 21 en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3.

La Fede recibe a Náutico Rada Tilly por el Torneo Prefederal

La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado a Náutico Rada Tilly por la cuarta fecha de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet, categoría masculino.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21, y el valor de la entrada para presenciar el juego es de 8 mil pesos.

El “Bordó” se encuentra como escolta del líder Huracán de Trelew y arrancó esta nueva edición del certamen, con dos victorias y una derrota, justamente ante el puntero de la zona.

Por su parte, el “Aurinegro” también tiene un score de dos éxitos y una caída y se ubica a un punto de la cima.

También este sábado, Huracán recibirá a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn. Mientras que el domingo, invertirán la localía.

El lunes, mientras tanto, Petroquímica -un triunfo y dos derrotas- recibirá a Náutico.

Programa

SABADO 27

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:00 La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly.

En el gimnasio Atilio Viglione - Trelew

21:00 Huracán vs Ferrocarril Patagónico.

DOMINGO 28

En Puerto Madryn

20:00 Ferrocarril Patagónico vs Huracán.

LUNES 29

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly.