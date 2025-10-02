El “Verde” se impuso de visitante 81-63 por el comienzo del torneo Clausura 2025 de básquet de Primera Masculina. También ganó la CAI.

Gimnasia venció en el clásico a La Fede

Con dos partidos, este miércoles por la noche dio comienzo el torneo Clausura 2025 de básquet de Primera Masculino, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, en el clásico jugado en el gimnasio “Diego Simón” de barrio General Mosconi, Gimnasia y Esgrima superó claramente a La Fede Deportiva por 81-63.

En el “Verde” lucieron José Ignacio Copesky (20 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias), el pivote venezolano Jesús Centeno (17 tantos, 6 rebotes y 2 recuperos), y Valentino Ayala (14 unidades y 3 recuperos).

Además, el pivote Ciro Melo aportó 8 puntos, bajó 9 rebotes, recuperó 2 pelotas y metió dos tapas. Mientras que Simón Dias colaboró con 11 unidades.

En el “Bordó”, mientras tanto, los destacados fueron Luis Alderete (14 puntos y 5 rebotes), Luis Ferreyra (14 tantos, 7 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos) y David Fric (10 unidades y 5 rebotes).

Cabe destacar que en este encuentro, Gimnasia puso su plantel de la Liga Próximo -exLiga de Desarrollo-, mientras que La Fede presentó su equipo del Torneo Prefederal.

En el otro partido que se jugó, Comisión de Actividades Infantiles venció en su sede a Escuela Municipal Pueyrredón por 53 a 52.

Este jueves, La Fede recibirá a Gimnasia y el viernes, Petroquímica hará lo propio frente a Náutico Rada Tilly. Ambos partidos corresponden a la categoría Primera Femenino.

………………

Panorama

MIERCOLES 1

En Comisión de Actividades Infantiles

- Escuela Municipal Pueyrredón 52 / CAI 53 (Primera Masculino).

En el gimnasio “Diego Simón” - Km 3

- La Fede Deportiva 63 / Gimnasia y Esgrima 81 (Primera Masculino).

JUEVES 2

En el gimnasio Diego Simón- Km 3

21:30 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

VIERNES 3

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Guillermo Fernández, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

Foto: Prensa Gimnasia.