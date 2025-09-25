Derrotó 78-61 a La Fede Deportiva en U-21 y conquistó el título del Apertura de básquet. Además, en U13, el “Bordó” venció a Náutico “Negro” 75-56 y se consagró campeón.

Gimnasia festejó en U-21 y La Fede en U-13

Los U-21 de Gimnasia y Esgrima se consagraron campeones del torneo Apertura de básquet al derrotar a La Fede Deportiva por 78 a 61, en el tercer y decisivo juego de los playoffs.

El partido, que se jugó este miércoles en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-17, 41-35 y 69-49.

En el “Verde” se destacó el pivote Ciro Melo, autor de 16 puntos, 10 rebotes y una tapa. También fueron clave los aportes de Natalio Santacroce (12 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos) y Simón Dias (11 unidades, 3 rebotes y 6 asistencias).

Además volvieron al equipo José Ignacio Copesky (9 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) y el ala pivote Valentino Ayala (8 tantos, 3 asistencias y 2 recuperos). Entre ambos sumaron 17 puntos, que fue justamente la diferencia con la que Gimnasia se coronó.

En el “Bordó”, mientras tanto, el mejor fue Agustín Fernández, quien fue el otro goleador que tuvo el juego, con 16 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos. Mientras que el pivote Juan Ignacio Cárdenas marcó 13 tantos, bajó 9 rebote y dio 3 pases gol. Además, Gianni Sampaoli anotó 11 unidades.

OTRO TITULO DE

LA FEDE EN U-13

Por su parte, en el gimnasio Diego Simón, La Fede “Bordó” conquistó el título en U-13 masculino al derrotar en la final a Náutico Rada Tilly “Negro” por 75-56.

Matías Oyarzo Navarro fue la figura del partido con 37 puntos y 14 rebotes, mientras que Thiago Enríquez aportó 16 unidades.

En Náutico, por su parte, el mejor fue Valentín Aciar Salguero con 17 puntos, 5 rebotes y 4 recuperos, mientras que Lisandro Sciutto aportó 12 tantos y tomó ocho rebotes.

El tercer puesto quedó para los pibes de Gimnasia que le ganaron a la Comisión de Actividades Infantiles por 61-56.

Enzo Muñoz Oberman brilló con 14 puntos, 12 rebotes y 8 recuperos, mientras que Luis Freijo aportó 11 unidades.

Por el lado de la CAI, Emilio Camarda fue el mejor con 18 tantos -goleador del juego- y 5 recuperos y luego lo siguió Juan Ignacio Van Haaster con 11 tantos y 3 rebotes.

Panorama

MIERCOLES 24

En el gimnasio Diego Simón – Final Four

- 3º Puesto: Comisión Actividades Infantiles 56 / Gimnasia y Esgrima "Verde” 61 (U-13).

- 1º Puesto: La Fede Deportiva "Bordó" 75 / Náutico Rada Tilly "Negro" 56 (U-13).

En el Socios Fundadores – Playoff (Juego 3).

- Gimnasia y Esgrima 78 / La Fede Deportiva 61 (U-21).