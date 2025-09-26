Se desarrollará en noviembre con las categorías formativas U-13 a U-17, tanto en femenino como masculino.

Se viene el Final 4 del Integración ACRB-Federación de Santa Cruz

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) informa que en noviembre, se jugará el Final Four del Torneo Integración ACRB/ Federación de Santa Cruz.

Cabe destacar que esta definición la disputarán los dos primeros de las categorías U-13 a U-17, tanto en femenino como en masculino.

En ese contexto, el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, se jugará el Final 4 en U-15 -para las dos ramas-, mientras que el sábado 29 y domingo 30, también del mismo mes, se desarrollará el de U-13 y U-17, también en femenino y masculino.

Cabe destacar que la programación de los Final Four, se informará una vez que se tengan todas las confirmaciones de los clubes -de Santa Cruz- clasificados.

Por otra parte, la ACRB dio a conocer los podios correspondientes al torneo Apertura 2025 que recientemente llegó a su fin.

Los podios del Apertura 2025

RAMA MASCULINA

U-11

1º Comisión de Actividades Infantiles

2º La Fede Deportiva “Bordó”

3º Náutico Rada Tilly “Amarillo”

U-13

1º La Fede Deportiva “Bordó”

2º Náutico Rada Tilly “Negro”

3º Gimnasia y Esgrima “Verde”

U-15

1º La Fede Deportiva “Bordó”

2º Gimnasia y Esgrima “Blanco”

3º Náutico Rada Tilly “Amarillo”

U-17

1º La Fede Deportiva “Bordó”

2º Gimnasia y Esgrima “Verde”

3º Náutico Rada Tilly “Negro”

U-21

1º Gimnasia y Esgrima

2º La Fede Deportiva

3º Petroquímica

Primera división

1º Náutico Rada Tilly

2º Gimnasia y Esgrima

3º Petroquímica

RAMA FEMENINA

U-11

1º Gimnasia y Esgrima

2º Náutico Rada Tilly

U-13

1º La Fede Deportiva

2º Náutico Rada Tilly

3º Gimnasia y Esgrima

U-15

1º Náutico Rada Tilly “Amarillo”

2º La Fede Deportiva “Bordó”

3º Petroquímica

U-17

1º La Fede Deportiva “Bordó”

2º Náutico Rada Tilly “Amarillo”

3º Gimnasia y Esgrima

Primera división

1º Petroquímica

2º Gimnasia y Esgrima

3º La Fede Deportiva