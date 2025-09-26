Se viene el Final 4 del Integración ACRB-Federación de Santa Cruz

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) informa que en noviembre, se jugará el Final Four del Torneo Integración ACRB/ Federación de Santa Cruz.
Cabe destacar que esta definición la disputarán los dos primeros de las categorías U-13 a U-17, tanto en femenino como en masculino.
En ese contexto, el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, se jugará el Final 4 en U-15 -para las dos ramas-, mientras que el sábado 29 y domingo 30, también del mismo mes, se desarrollará el de U-13 y U-17, también en femenino y masculino.
Cabe destacar que la programación de los Final Four, se informará una vez que se tengan todas las confirmaciones de los clubes -de Santa Cruz- clasificados.
Por otra parte, la ACRB dio a conocer los podios correspondientes al torneo Apertura 2025 que recientemente llegó a su fin.
Los podios del Apertura 2025
RAMA MASCULINA
U-11
1º Comisión de Actividades Infantiles
2º La Fede Deportiva “Bordó”
3º Náutico Rada Tilly “Amarillo”
U-13
1º La Fede Deportiva “Bordó”
2º Náutico Rada Tilly “Negro”
3º Gimnasia y Esgrima “Verde”
U-15
1º La Fede Deportiva “Bordó”
2º Gimnasia y Esgrima “Blanco”
3º Náutico Rada Tilly “Amarillo”
U-17
1º La Fede Deportiva “Bordó”
2º Gimnasia y Esgrima “Verde”
3º Náutico Rada Tilly “Negro”
U-21
1º Gimnasia y Esgrima
2º La Fede Deportiva
3º Petroquímica
Primera división
1º Náutico Rada Tilly
2º Gimnasia y Esgrima
3º Petroquímica
RAMA FEMENINA
U-11
1º Gimnasia y Esgrima
2º Náutico Rada Tilly
U-13
1º La Fede Deportiva
2º Náutico Rada Tilly
3º Gimnasia y Esgrima
U-15
1º Náutico Rada Tilly “Amarillo”
2º La Fede Deportiva “Bordó”
3º Petroquímica
U-17
1º La Fede Deportiva “Bordó”
2º Náutico Rada Tilly “Amarillo”
3º Gimnasia y Esgrima
Primera división
1º Petroquímica
2º Gimnasia y Esgrima
3º La Fede Deportiva