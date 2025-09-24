Venció a Náutico “Amarillo” en mujeres 60-40 y le ganó a Gimnasia “Verde” en varones 61-60. De esa manera, festejó por doble en el torneo Apertura de básquet.

La Fede se consagró campeón de U-17 femenino y masculino

Dos nuevos títulos conquistó el club Federación Deportiva por el torneo Apertura 2025 de básquet y lo hizo con sus formativas de U-17 tanto en femenino como en masculino.

En ese contexto, en mujeres, La Fede superó a Náutico Rada Tily “Amarillo” por 60-40 y de ese modo se coronó campeón.

En tercer puesto en esta categoría quedó para el equipo de Petroquímica, que le ganó a Gimnasia por un doble: 67-65. Cabe destacar que ambos partidos se jugaron en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi.

Por su parte, en el Auxiliar del Socios Fundadores, La Fede “Bordó” derrotó ajustadamente 61-60 a Gimnasia “Verde” y festejó el título en varones.

Mientras que el tercer lugar del certamen quedó en manos de Náutico Rada Tilly “Negro”, que venció 70-53 a La Fede Deportiva “Blanco”.

Este miércoles, mientras tanto, en el Socios Fundadores, se definirá al campeón de U-21 varones entre Gimnasia y La Fede. Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza serán los árbitros de este tercer y decisivo partido.

Además, en cancha de La Fede, se jugarán las semifinales en U-13 masculino. Comisión de Actividades Infantiles-Gimnasia “Verde” y luego La Fede “Bordó”-Náutico “Negro”.

…………….

Panorama

MARTES 23

En el gimnasio “Auxiliar Socios Fundadores” Final Four (Final).

- 3er. Puesto: La Fede Deportiva "Blanco" 53 / Náutico Rada Tilly "Negro” 70 (U-17).

- 1er. Puesto: Gimnasia y Esgrima "Verde" 60 / La Fede Deportiva "Bordó” 61 (U-17).

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final)

- 3er. Puesto: Gimnasia y Esgrima 65 / Petroquímica 67 (U-17 Femenino).

-1er. Puesto: La Fede Deportiva 60 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 40 (U-17 Femenino).

Programa

MIERCOLES 24

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

19:00 U-13: Comisión Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima "Verde". Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

20:30 U-13: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores – Playoff (Juego 3).

21:30 U-21: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza. CT: Juan Carlos Pérez.