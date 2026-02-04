Artesanos, diseñadores, plazas culturales y jornadas al aire libre

Continúa la agenda cultural durante el mes de febrero en Comodoro Rivadavia. Las propuestas al aire libre están destinadas a todas las edades, públicos y gustos.

De la mano de la Secretaría de Cultura, se lleva adelante un amplio abanico de propuestas fijas para darle color y movimiento a la temporada estival. Todos los viernes, a partir de las 19:30, en el exterior del Museo Ferroportuario, se pueden disfrutar milongas callejeras. Y los sábados y domingos, desde las 15:00, en el exterior del Centro de Información Pública (CIP) funciona la feria de artesanos y diseñadores. Además, todos los domingos desde las 17:00 horas, en la glorieta Carlos Gardel en el barrio 9 de Julio, se brindan espectáculos de folclore y tango.

Otras de las propuestas al aire libre son las plazas culturales que se llevan adelante en diferentes barrios de la ciudad, donde este sábado 7 en el Paseo Costero de km 5 desde las 16 horas será el turno del rock con la presentación de Gabriel Cárcamo, Horacio Cochiarella, Los Zetas, Similares y Ximeria.

El mismo día, pero en el Museo Ferroportuario, hará su cierre la Muestra de Esculturas, que en esta ocasión estará acompañada por la banda Guanaco. En tanto en el Ceptur, a las 20 horas, la artista Ángela Estrella presentará “Vaivenes emocionales”, a través de canciones participativas que entienden el ciclo de la vida, la creación y el origen de las cosas según la cosmogonía tehuelche.

El domingo 8, se suma a la agenda cultural una innovadora propuesta bajo el título “Manos en la arena” que invita a las familias a crear esculturas en la arena. La cita para este encuentro será desde las 14 horas en la Costanera local y se pueden inscribir al WhatsApp 2976231822.

Cerrando el fin de semana, la Sociedad Rural también será escenario de propuestas artísticas en el marco del evento “El kilómetro del alfajor”, con la presentación de Bandalos a las 19:00 y Yoster a las 21:00 horas. Mientras, el domingo se presentará Canto Diadema a las 18:00 y Lunáticos a las 20:00 horas.

Al respecto, la secretaria de cultura Liliana Peralta remarco que “estas actividades son propuestas que venimos desarrollando desde enero de 2026 con una gran convocatoria de público. Tenemos un mes cargado de actividades y ya estamos trabajando para todo lo que será la agenda anual que viene con una grilla variada en lo que respecta a disciplinas artísticas”.