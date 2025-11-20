Así estará el tiempo este jueves en Comodoro

Este jueves presenta condiciones variables, con lluvias en las primeras horas del día y mejoras hacia la tarde y la noche.

Por la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura mínima será de 13 grados. El viento soplará desde el sur, con intensidad moderada entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde el cielo permanecerá nublado, aunque casi sin chances de lluvia, con una probabilidad de entre 0 y 10 por ciento. La temperatura alcanzará los 16 grados. El viento rotará al noreste, aumentando su intensidad a 23–31 kilómetros por hora y dejando ráfagas que podrían llegar a los 42–50 kilómetros por hora.

Por la noche el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá a 14 grados y el viento se mantendrá del noreste, entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Una jornada con lluvias matinales, vientos en aumento y un cierre sin precipitaciones.