ATECh insiste con la reapertura de paritarias 

El comienzo de clases se acerca y no aparecen soluciones en el renovado conflicto entre la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y el Gobierno provincial.

Mediante un comunicado dirigido al ministro de Educación, José María Grazzini, el gremio conducido por Daniel Murphy solicitó la "inmediata recomposición del salario docente afectado por el congelamiento salarial que padecen los trabajadores desde 2020”.

El sindicato docente también sostiene que "la pauta salarial docente 2022 quedó por debajo de la inflación, con el agravante de la quita del adicional de 18.000 pesos en el salario de diciembre que no fue compensada por el aumento del salario básico, dando lugar a una enorme merma salarial".

En este marco, el secretario general de ATECh recordó que los docentes perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. “Como se sabe, la recomposición salarial del año pasado fue por debajo de la inflación; ni hablar de lo que fue el 2020 y el 2021 que destruyó el poder adquisitivo del salario docente. Por lo tanto es de una extrema urgencia dado, que la situación continúa, recomponer el salario docente”, subrayó.

“Planteamos con anticipación al inicio de actividades en las escuelas; la necesidad de que se concrete una paritaria salarial. Nosotros no hemos sido convocados para ninguna discusión salarial en lo que va del año y entendemos que es imprescindible que se convoque y que se ponga sobre la mesa las propuestas del gobierno con claridad para que tengamos la posibilidad de llegar esa propuesta a nuestros compañeros con anticipación para que se conozca, se analice y se resuelva”, aseveró.

Asimismo, Murphy desmintió que exista un acuerdo con el Gobierno, luego de que el propio gobernador, Mariano Arcioni, anunciara que todos los gremios de la educación habían firmado un aumento salarial.

“El gobierno hace anuncios que no son claros. No hay ninguna claridad y se habla muchas veces de un acuerdo por parte del gobierno; se habla de diálogo y eso no existe; no es cierto”, destacó el titular del gremio docente.