Atlético de Madrid venció al Barcelona y PSG le ganó al Liverpool

El conjunto del Cholo Simeone se impuso al Blaugrana 2-0, mientras que el vigente campeón sacó su chapa ante los Reds también por 2 a 0.

La Champions League presentó duelos de alto impacto en los cuartos de final del torneo. Tras los partidos que abrieron la llave entre Real Madrid (1) y Bayern Múnich (2) y Sporting de Lisboa (0) y Arsenal (1), ahora fue el turno de los otros cuatro grandes de Europa. Atlético de Madrid le rompió un invicto de 14 victorias consecutivas al Barcelona como local con un notable triunfo por 2-0, mientras que PSG expuso la chapa de campeón para ganarle 2-0 al Liverpool.

Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona en Cataluña por el cruce de ida correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League gracias a una auténtica obra de arte de Julián Álvarez y otro tanto de Alexander Sorloth. Los Rojiblancos afrontarán la revancha del próximo martes en la capital de España con la certeza de que avanzarán a semifinales hasta perdiendo por un solo gol.

El Blaugrana dominó el primer tiempo en el Spotify Camp Nou, un recinto que se transformó en una auténtica fortaleza porque no había perdido desde su regreso tras la remodelación. Hasta este miércoles, registraba 14 victorias consecutivas entre Liga de España (10), Champions (3) y Copa del Rey (1) con 47 goles a favor y solo nueve en contra. Y la localía estuvo muy cerca de surtir su efecto a los 17 minutos porque Marcus Rashford convirtió el 1-0, pero la jugada fue anulada por un correcto fuera de juego previo de Lamine Yamal.

A continuación, los Culés tuvieron varias oportunidades para desnivelar la contienda, entre las que se destacó una salvada de Juan Musso en dos tiempos y un avance a pura gambeta de Lamine Yamal, quien superó a tres rivales con un slalom y sacudió un derechazo desviado por Robin Le Normand. A eso, le siguió un disparo de lejos de Gerard Martín que se fue desviado.

La única tarea del Colchonero era resistir esos embates con la ilusión de ser eficaz cuando pudiera cruzar la mitad de cancha. Y eso ocurrió a los 44 minutos. Pau Cubarsí se marchó expulsado a instancias del VAR por una infracción sobre Giuliano Simeone y, de ese tiro libre frontal, llegó la excelsa pegada de Julián Álvarez para colgar la pelota de un ángulo y dejar a su equipo al frente de cara al entretiempo.

Fue el noveno tanto en doce partidos de la Liga de Campeones para la Araña en la presente temporada y significó su vuelta al gol después de haber descansado en la derrota del sábado ante Barcelona por la Liga de España.

Para la segunda parte, los ingresos de Gavi y Fermín López intentaron darle mayor frescura en la generación de juego al local, que no tuvo para este partido a Raphinha, Marc Bernal y Frenkie de Jong por diferentes lesiones. A pesar de estas bajas y la inferioridad numérica, los culés se vieron favorecidos por un rival que mantuvo su planteo defensivo y casi nivela el trámite en los primeros segundos del complemento: Lamine Yamal superó a Musso en el área y quiso esquinar su zurdazo, pero la pelota rebotó en la parte externa de la red.

En la vereda opuesta, Atlético de Madrid tuvo lo que le faltó al Blaugrana: efectividad. A los 70 minutos, Matteo Ruggeri mandó un centro desde el costado izquierdo que fue conectado por Alexander Sorloth para convertir el 2-0 en la primera llegada clara de la visita en la parte final.

De esta manera, el ganador encarará el compromiso de vuelta con mayor comodidad, aunque antes visitará el sábado desde las 16 (hora argentina) al Sevilla por la Liga de España. Ese mismo día a las 13:30, Barcelona chocará con Espanyol como local en el derbi de la ciudad.

EL CAMPEON

En tanto, Paris Saint-Germain se impuso 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes y sacó una valiosa ventaja con vistas al segundo duelo en Anfield. Los franceses están a un paso de avanzar a las semifinales de la Champions League, pero antes deberán repetir el recuerdo de la pasada temporada, cuando eliminaron a los ingleses en los octavos de final tras una tanda de penales con Gianluigi Donnarumma como protagonista.

Los Reds llegaron a este duelo envuelto en dudas, luego de quedar eliminados en los cuartos de final de la FA Cup tras una dura goleada 4-0 sufrida a manos del Manchester City. Y el vigente campeón de la Orejona se aprovechó de esta situación para adelantarse en la eliminatoria a los 11 minutos a través de la pegada de Desiré Doué desde el vértice izquierdo del área. El remate se desvió en Ryan Gravenberch y provocó una parábola que venció al arquero Giorgi Mamardashvili (Alisson Becker fue baja por lesión) para sellar el 1-0 en París.

La ausencia del arquero se sumó a la del volante central Wataru Endo, mientras que el dato positivo de la jornada fue el regreso de Alexander Isak, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes por primera vez tras una fractura de tibia sufrida en diciembre pasado e ingresó en el cuarto de hora final. Alexis Mac Allister fue titular, pero poco pudo hacer el argentino para contrarrestar el poderío del adversario.

Ya en la segunda parte, PSG amplió diferencias en el resultado a los 64 minutos con una buena maniobra de Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano quedó mano a mano contra Mamardashvili, se sacó de encima a su compatriota con un movimiento y definió con el arco vacío (2-0) para encaminar la eliminatoria en favor de los dirigidos por Luis Enrique en el certamen de clubes más importante de Europa.