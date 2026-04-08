Victoria del "Verde" por la Liga Próximo

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este miércoles a Unión de Santa Fe por 85-65, y de esa manera logró su 14ª victoria en la fase regular de la Liga Próximo de básquet.
El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Mario Contrera y Ricardo Alvarez, comenzó mejor para Gimnasia, aprovechando su efectividad ofensiva para sacar un parcial de 9-0 con el aporte de Simón Dias con dos triples. A pesar de los intentos por parte del “Tatengue” para reducir la desventaja con Agustín Ferrari, el primer cuarto finalizó 20-10 para el local.
En el segundo período, Unión siguió recortando la diferencia en los primeros minutos (20-14) con Agustín Ferrari y Duvan Torres en la pintura, pero el conjunto patagonico volvió a estirar su ventaja con el aporte de Jesús Centeno, Valentino Ayala y Ciro Melo para irse al descanso 38-25.
Tras el entretiempo, Gimnasia logró mantener la diferencia por arriba de los diez puntos a lo largo del tercer parcial, pero en los últimos minutos del cuarto, el conjunto santafesino achicó el marcador a través de contraataques y un triple de Pablo Spies, pero el “Verde” lo cerró mejor con Centeno para dejar el cuarto 61-47.
En el último período, Gimnasia dominó durante el cuarto, manteniendo la diferencia a su favor, pese a los intentos por el parte del “Tatengue”, el conjunto patagónico fue cerrando el encuentro poco a poco a su favor, finalizando el encuentro 85-65.
El venezolano Centeno fue el goleador del partido con 28 puntos, 16 rebotes y una tapa, aunque tuvo 9 pérdidas, mientras que Ayala, lo secundó con 23 tantos, 4 rebotes, 4 asistencias, un recupero y solo dos pérdidas.
Además, el base Natalio Santacroce aportó 10 unidades, bajó 5 rebotes, dio 5 asistencias y perdió dos pelotas.
Por el lado de la visita, su mejor vía de gol resultó Ferrari con 26 puntos, 3 rebotes, un pase gol, 3 pérdidas y 5 recuperos. Mientras que Torres marcó 12 tantos capturó 14 rebotes, con 2 recuperos y solo una pérdida, y Spies aportó 12 unidades, 3 rebotes, 4 asistencias, 3 pérdidas e igual número en recuperos.
De esa manera, los de Gustavo Sapochnik siguen 12º en la tabla con 14 victorias y 20 derrotas, mientras que los de Marcos Chechele, que venían de vencer a Boca Juniors, se ubican 14º con 12 triunfos y 22 caídas.
La próxima presentación de Gimnasia será este sábado cuando a partir de las 17 reciba a Instituto de Córdoba, que marcha segundo en la tabla con 28 victorias y solo 5 caídas.
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Síntesis
Gimnasia 85 / Unión 65
Gimnasia (20+18+23+24): Natalio Santacroce 10, Simón Dias 6, Valentino Aya 23, Ciro Melo 9 y Jesús Centeno 28 (fi); Julián Salas 4, Santiago Ivanoff 2, Valentín Monzón 0, Matías González 0, Benjamín Anríquez 0, Valentín Segurado 3 y Gabriel Frávega 0. DT: Gustavo Sapochnik.
Unión (10+15+22+18): Pablo Spies 12, Benjamín Jacquier 10, Joaquín Bugna 0, Agustín Ferrari 26 y Duvan Torres 12 (fi); Tobías Medina 0, Francisco Yanotti 5. DT: Marcos Chechele.
Parciales: 20-10, 38-25 y 61-47.
Arbitros: Mario Contrera y Ricardo Alvarez.
Estadio: Socios Fundadores.
Prensa Gimnasia