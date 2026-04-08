Victoria del "Verde" por la Liga Próximo

Gimnasia superó 85-65 a Unión y así logró su triunfo número 14 en la competencia juvenil. Jesús Centeno, del local, fue el goleador del partido con 28 puntos, además de conseguir 16 rebotes.

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este miércoles a Unión de Santa Fe por 85-65, y de esa manera logró su 14ª victoria en la fase regular de la Liga Próximo de básquet.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Mario Contrera y Ricardo Alvarez, comenzó mejor para Gimnasia, aprovechando su efectividad ofensiva para sacar un parcial de 9-0 con el aporte de Simón Dias con dos triples. A pesar de los intentos por parte del “Tatengue” para reducir la desventaja con Agustín Ferrari, el primer cuarto finalizó 20-10 para el local.

En el segundo período, Unión siguió recortando la diferencia en los primeros minutos (20-14) con Agustín Ferrari y Duvan Torres en la pintura, pero el conjunto patagonico volvió a estirar su ventaja con el aporte de Jesús Centeno, Valentino Ayala y Ciro Melo para irse al descanso 38-25.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró mantener la diferencia por arriba de los diez puntos a lo largo del tercer parcial, pero en los últimos minutos del cuarto, el conjunto santafesino achicó el marcador a través de contraataques y un triple de Pablo Spies, pero el “Verde” lo cerró mejor con Centeno para dejar el cuarto 61-47.

En el último período, Gimnasia dominó durante el cuarto, manteniendo la diferencia a su favor, pese a los intentos por el parte del “Tatengue”, el conjunto patagónico fue cerrando el encuentro poco a poco a su favor, finalizando el encuentro 85-65.

El venezolano Centeno fue el goleador del partido con 28 puntos, 16 rebotes y una tapa, aunque tuvo 9 pérdidas, mientras que Ayala, lo secundó con 23 tantos, 4 rebotes, 4 asistencias, un recupero y solo dos pérdidas.

Además, el base Natalio Santacroce aportó 10 unidades, bajó 5 rebotes, dio 5 asistencias y perdió dos pelotas.

Por el lado de la visita, su mejor vía de gol resultó Ferrari con 26 puntos, 3 rebotes, un pase gol, 3 pérdidas y 5 recuperos. Mientras que Torres marcó 12 tantos capturó 14 rebotes, con 2 recuperos y solo una pérdida, y Spies aportó 12 unidades, 3 rebotes, 4 asistencias, 3 pérdidas e igual número en recuperos.

De esa manera, los de Gustavo Sapochnik siguen 12º en la tabla con 14 victorias y 20 derrotas, mientras que los de Marcos Chechele, que venían de vencer a Boca Juniors, se ubican 14º con 12 triunfos y 22 caídas.

La próxima presentación de Gimnasia será este sábado cuando a partir de las 17 reciba a Instituto de Córdoba, que marcha segundo en la tabla con 28 victorias y solo 5 caídas.

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Síntesis

Gimnasia 85 / Unión 65

Gimnasia (20+18+23+24): Natalio Santacroce 10, Simón Dias 6, Valentino Aya 23, Ciro Melo 9 y Jesús Centeno 28 (fi); Julián Salas 4, Santiago Ivanoff 2, Valentín Monzón 0, Matías González 0, Benjamín Anríquez 0, Valentín Segurado 3 y Gabriel Frávega 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Unión (10+15+22+18): Pablo Spies 12, Benjamín Jacquier 10, Joaquín Bugna 0, Agustín Ferrari 26 y Duvan Torres 12 (fi); Tobías Medina 0, Francisco Yanotti 5. DT: Marcos Chechele.

Parciales: 20-10, 38-25 y 61-47.

Arbitros: Mario Contrera y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores.

Prensa Gimnasia