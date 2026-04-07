Bayern Munich sacó ventaja ante el Real Madrid

Se impuso 2-1 en uno de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions. Ganó con goles de Luis Díaz y Harry Kane. Kilyan Mbappé descontó para los españoles.

Bayern Munich de Alemania le ganó este martes de visitante por 2-1 al Real Madrid de España por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Los goles del elenco teutón los marcaron el colombiano Luis Díaz y el inglés Harry Kane. El francés Kylan Mbappé descontó para el equipo “merengue”.

El Real pagó caro sus errores y su falta de definición porque dos fallas dejaron expuesta a la defensa y ante un ataque como el del conjunto ‘Bávaro’ es imperdonable. El lateral izquierdo Alvaro Carreras tuvo una actuación para el olvido y es el principal señalado porque se equivocó puntualmente.

El conjunto alemán no tuvo pánico escénico y tomó el control del balón desde el inicio, no abrió el marcador con un gol tempranero porque Dayot Upamecano desperdició una ocasión con el arco a su disposición a los 10 minutos, fue la tercera llegada al arco para los alemanes.

El equipo blanco, que no dispuso del argentino Franco Mastantuono, reaccionó, pero ni Kylian Mbappé, en dos ocasiones, ni Vinícius Jr. pudieron con Manuel Neuer cuando atravesaba por su mejor momento, fue entonces que apareció el primer fallo en la salida y el gol de Luis Díaz a los 41 minutos.

La segunda mitad tenía segundos de haber comenzado cuando Carreras perdió un balón cerca del círculo central y Bayern montó una contra por su zona para anotar el 2-0 al los 46’ con un disparo colocado de Harry Kane desde la media luna.

‘Vini’ dejó escapar un mano a mano ante Neuer y todo parecía perdido, pero Mbappé prendió la llama de la esperanza a los 74 minutos y despertó al Bernabéu. El conjunto alemán cerró filas y neutralizó a los ‘Merengues’ que deberán buscar el milagro en Alemania.