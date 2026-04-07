XCO: Martín Bravo terminó en el Top 10 del Mundial de Masters

Martín Bravo, integrante de la delegación de Comodoro Rivadavia de la disciplina XCO de Mountain Bike logró quedarse con el décimo puesto en su categoría B2, compitiendo junto a más de 130 corredores que disputaron el Masters World Championship XCO en Nevados de Chillán, Chile, a fines de marzo.
Junto a él otros cinco comodorenses dieron el presente en la cita mundialista: Romina Quiroz (Rada Tilly), Cristian Torá, Facundo Alarcón (Rada Tilly), Miguel Angel Bin y Juan Matías Pereyra (Rada Tilly), todos ellos también con destacadas actuaciones.
La mejor performance fue para Bravo, que entre un centenar de atletas de su divisional (45-49 años) y largando en el 33º puesto, logró escalar posiciones vuelta a vuelta para ubicarse entre los diez mejores, a la par de campeones mundiales, panamericanos y atletas olímpicos.
Solo cincuenta bikers culminaron la competencia en dicha categoría, en una exigente carrera que convocó a los máximos referentes de la disciplina en categoría Masters. El próximo objetivo del atleta comodorense será la Copa Argentina de XCO en San Juan en mayo.
“Mi agradecimiento muy especial a Hernán Martínez y Ente Autárquico Comodoro Deportes, a Chubut Deportes, que me ayudaron en la preparación en la altura. A mi equipo los Biciratones, Punto Patagonia, Sitube, Patagoniacycles, 3 Pinos Taller de Bicis, a Printhouse, TuFoto, Manuel Rodríguez y Diego Palacios”, expresó Bravo.
Foto: Prensa Comodoro Deportes