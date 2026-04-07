El playón "Los Grillitos" de barrio Pietrobelli fue refaccionado

Allí juegan un centenar de jóvenes. Las obras estuvieron a cargo de Comodoro Deportes, con cambio de mallas superiores, repintado y refacciones generales.

Durante las últimas semanas la dirección de obras de Comodoro Deportes desarrolló trabajo de obras de refacción en el playón denominado “Los Grillitos” en barrio Pietrobelli, y finalizadas las obras tanto el director General de Deportes, Martín Gurisich, como el director de obras Fernando Villegas, visitaron el lugar constatando el trabajo realizado.

“Estuvimos trabajando a pedido de los vecinos. Estaba deteriorado el playón, principalmente el ingreso y el para-pelotas que da a la calle. Por un tema de seguridad intervenimos ese sector, recambiando las mallas superiores, refuerzos con planchuelas, se rehízo el cerco y aprovechamos para levantar el playón visualmente. Pintamos el solado con pintura de piso deportivo, las paredes también para embellecer más el lugar, ya que la barriada del Pietrobelli la utiliza un montón”, comentó Fernando Villegas, director de Obras de Comodoro Deportes.

En el lugar, fueron recibidos por Claudio Mansilla, vecino y colaborador del barrio, y fundador del Club Pietrobelli FC, que congrega habitualmente a casi un centenar de niños y jóvenes de todas las edades. “Muy contento, muy agradecido a Martín y Hernán, por cumplir. Porque costó mucho, entiendo el aguante de ellos porque uno insistía para que esto se pueda realizar. Ahora ver el playón como está, emociona mucho”, comentó Mansilla.

“Me pone muy alegre, emociona ver la cara de los chicos al entrar al playón. Su sonrisa, verle las ganas que le ponen a cada entrenamiento. Cuando arranquemos habrá que tener una charla para cuidarlo, porque esto no es de nosotros ni del equipo, sino que es del barrio, y de barrios vecinos”, expresó Claudio Mansilla, quien aseguró que se acercan a jugar de barrios como Balcón del Paraiso, Jorge Newbery, La Escalera, Quirno Costa, Las 1008, Fracción 14, San Cayetano, San Martín, Abásolo, entre otros.

“Agradecer una vez más a Martín y Hernán por este gran apoyo que nos dieron, porque es algo muy grande lo que se está generando acá. Felicitarlos a ellos por lo que hacen, porque el deporte te saca de muchas cosas. Que vengan los nenes a hacer deporte, los sacas y les robas una sonrisa”, añadió.

SUEÑO NACIONAL

Pietrobelli FC arrancó en 2024 con siete jugadores y ha participado en Juegos Comunitarios, torneos de CAI. Actualmente posee alrededor de 80 nenes entre 9 y 16 años, incursionando en la Asociación de Futsal Promocional.

“Estamos felices del equipo y la familia que estamos formando. Mi gran objetivo es llegar con un equipo jugar algún Nacional de futsal”, explicó Mansilla.

“Uno los acobija, y lo lindo es el compañerismo que tienen. Aceptan a todos los nenes, los acomodan, los ayudan. La contención que se está dando acá es muy grande, para la realidad de la ciudad y el país. Ahora estamos tratando de realizar una olla popular para ayudar a los vecinos. Invitar a todo aquel nene que quiera venir y participar, están las puertas abiertas. Está el portón abierto para que puedan venir, probar suerte, ver si les gusta”, afirmó.

En Los Grillitos jugaron jóvenes que hoy destacan a nivel nacional, como Pablo “Quique” Ruiz, Luciano Barrientos, Lautaro Millanes o el propio Ian Subiabre.

“Eso genera algo lindo, y a los nenes no les podés robar es el sueño, de mañana ser un gran deportista, ser lo que sea. Hay que tener vivo ese sueño y se mantiene trabajando constantemente con ellos. Que ellos si son constantes y responsables, pueden llegar a un gran lugar, así que, gracias a Martín y Hernán de nuevo, por lo que están generando acá, y por la gran mano que me están dando”, cerró.

Foto: Prensa Comodoro Deportes