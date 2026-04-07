Llega Ailin Pérez, una de las figuras mundiales de UFC

De la mano del Dojo Samurái y el apoyo del Ente Comodoro Deportes, el miércoles 22 de abril, a partir de las 18:30, Comodoro Rivadavia tendrá una visita de lujo con Ailin “Fiona” Pérez, quien pelea en el Campeonato Ultimate Fighting (UFC), una de las más grandes empresas del mundo de promoción de artes marciales mixtas (MMA).

La luchadora profesional argentina, que actualmente reside en Miami, ofrecerá un seminario en el Gimnasio municipal Nº1, destinado a deportistas de las distintas disciplinas de contacto. En el cual también estará la posibilidad de poder asistir como espectador abonando una entrada.

En su última presentación, Pérez venció por decisión unánime a la estadounidense Macy Chiasson durante el evento UFC Fight Night 268 que se desarrolló en la Ciudad de México. Esa fue la sexta victoria consecutiva y la dejó bien parada para seguir avanzando hacia lo más alto del ranking peso gallo. Además, la posicionó de buena forma para competir en un futuro por los cinturones principales.

Axel Hernández, referente del Dojo Samurái, contó que “es algo histórico para Comodoro poder traer a una peleadora de UFC como Ailin Pérez, quien actualmente está compitiendo y se ubica dentro del ránking top 10 del mundo. El seminario se va a enfocar en todas las técnicas que se utilizan en la actualidad en las grandes ligas”.

En ese sentido, explicó que “la idea es que la gente de cualquier disciplina haga el seminario, hay personas que están inscriptas y vienen del kickboxing, otras que vienen de MMA y de jiu jitsu. Tenemos una muy buena convocatoria hasta el momento porque se anotaron alrededor de cien personas”.

“Pero también hay mucha gente que va a querer verla, que va a querer compartir algo con ella y es por eso vamos a habilitar las tribunas y cobrar una entrada para que puedan estar. Vamos a contar con un bufete, y le dimos la posibilidad a emprendedores locales de ropa para que puedan ofrecer sus productos”, agregó.

Aquellos interesados en hacer el seminario de Ailin Pérez, que otorgará una certificación, pueden contactarse a través de instagram: dojosamurai24. O comunicarse por teléfono al número 0297 154927402.